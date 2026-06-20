Oliver Breum udsat for chikane: Teleselskab kan kun tilbyde nyt nummer

Radiovært og journalist Oliver Breum er blevet chikaneret i flere uger af et skjult nummer, der ringer op til 12 gange dagligt. Hans teleselskab foreslår et nyt hemmeligt nummer, men det er ikke en mulighed for ham på grund af hans arbejde. Han kritiserer manglen på bedre løsninger.

Den danske radiovært og journalist Oliver Breum er i øjeblikket offer for en omfattende chikane, der har stået på i flere uger. Et skjult nummer har ringet til ham mellem 6 og 12 gange dagligt, både dag og nat.

Når han har taget telefonen, har en forvrænget stemme tilbudt seksuelle ydelser. Breum, der er kendt for sit kritiske journalistiske arbejde, er usikker på, om chikanen skyldes hans professionelle virke eller private forhold. Han har kontaktet sit teleselskab for at finde en løsning, men den eneste mulighed, de har foreslået, er at skifte til et nyt, hemmeligt nummer.

Dette er dog ikke en farbar vej for Breum, da han som journalist er afhængig af at være tilgængelig for kilder og kontakter. Han påpeger, at et nummerskifte ville være en enorm arbejdsbyrde og potentielt skade hans arbejde. For at mindske chikanen har han allerede fjernet sit telefonnummer fra offentlige platforme, hvilket han ser som et stort nederlag, da han ellers altid har været åben for dialog med offentligheden.

Han stiller sig kritisk over for, at teleselskabet ikke kan tilbyde alternative løsninger, som fx at blokere det skjulte nummer eller overvåge opkaldene. Breum understreger, at selvom hans egen situation måske ikke er den værste, så tænker han på andre, især kvinder, der udsættes for langt grovere chikane. Han håber, at teleselskaber fremover vil tage sådanne sager mere alvorligt.

Samtidig er han bevidst om, at hans offentlige udtalelser om chikanen kan have konsekvenser, men han mener, at det er vigtigt at sætte fokus på problemet. I værste fald må han overveje et nummerskifte, men han håber, at det ikke bliver nødvendigt. Chikanen har påvirket hans dagligdag og arbejde, og han føler sig magtesløs over for systemet, der ikke kan beskytte ham bedre.

Han opfordrer til, at der udvikles bedre værktøjer til at håndtere chikaneopkald, så ofrene ikke skal bære byrden alene. Breum fortsætter sit arbejde, men med en konstant uro over, hvornår næste opkald kommer. Han håber, at hans historie kan være med til at skabe debat om telebranchens ansvar for at beskytte kunder mod chikane og stalking. I mellemtiden må han leve med den ubehagelige situation og håbe på, at chikanen aftager.

Han understreger, at ingen skal skulle finde sig i at blive chikaneret, og at det er på tide, at der tages handling





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Oliver Breum Chikane Stalking Teleselskab Journalist

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