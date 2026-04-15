Olietanker vender om efter amerikansk blokade i Hormuzstrædet

En olietanker, der er sanktioneret af USA, forsøgte at bryde den amerikanske blokade i Hormuzstrædet, men blev tvunget til at vende om efter kort tids passage. Analyser indikerer, at blokaden virker.

Den amerikanske blokade af Hormuzstrædet ser ud til at have haft en markant effekt, ifølge en analyse baseret på data fra skibstrackingtjenesten Vesselfinder. En specifik olietanker, Rich Starry, der er underlagt amerikanske sanktioner for handel med Iran , forsøgte tirsdag at sejle igennem strædet, tilsyneladende succesfuldt trods den amerikanske blokade iværksat af præsident Donald Trump. Skibets 188 meter lange skrog krydsede strædet og fortsatte ud i Omanbugten med kurs mod Det Arabiske Hav. Denne begivenhed vakte opsigt, da det potentielt kunne indikere, at den amerikanske blokade kunne omgås.

Imidlertid viste det sig, at den tilsyneladende succesfulde passage kun var kortvarig. I løbet af onsdagen foretog olietankeren pludselig en uventet vending. Data fra Vesselfinder viser, at skibet, der er ejet af et kinesisk selskab, satte kursen direkte tilbage mod Hormuzstrædet. Ved onsdag eftermiddag havde Rich Starry sejlet stort set hele vejen tilbage gennem Omanbugten og var igen ved at krydse Hormuzstrædet i den modsatte retning af den oprindelige plan.

B.T.s gennemgang, der også inkluderer udtalelser fra en amerikansk embedsmand, indikerer, at omkring seks skibe er vendt om som følge af den amerikanske blokade. Samtidig udtalte den amerikanske øverstkommanderende enhed, Centcom, at ingen skibe havde haft succes med at bryde blokaden. Selvom det ikke er entydigt bekræftet, at Rich Starry er blandt de skibe, der blev tvunget til at vende om, tyder alt stærkt på dette. Denne hændelse understreger effektiviteten af den amerikanske militære tilstedeværelse og blokade i Hormuzstrædet, en af verdens mest strategisk vigtige søfartsruter





