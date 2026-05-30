Olielæk fra gammelt skib i Mariager Fjord skaber frustrerende miljøkatastrofe

Et udtjent minestrygerskib, MS Lyø, sinker i Hobro Havn og lækker olie i Mariager Fjord. Trods kommunens indsats, herunder en flydespærre, lykkes det ikke at få ejeren til at fjerne skibet, hvilket har fået Socialdemokratiet til at kræve handling fra ministerier og Folketinget. Fiskere bærer konsekvenserne af den langsomme bureaukratiske proces.

Udslippet af olie fra det gamle skib MS Lyø i Mariager Fjord har nået et omfang, der tvinger Mariagerfjord Kommune til at udlægge en flydespærre for at forhindre, at forureningen spreder sig ud i hele fjorden.

Trods gentagne påbud og klare pågørelser har kommunen imidlertid ikke formået at få den reelle ejer til at fjerne skibet, og når Ejeren ikke retter sig efter de udstedte påbud, må skibet desværre være tilladt at ligge uforstyrret. Sagen har fået Socialdemokratiet i kommunen til at beslutte, at man nu skal skrive til de relevante ministerier, til Folketinget og til andre myndigheder med henblik på at få klarhed over, hvem der har det endelige ansvar, og hvilke konkrete redskaber der så kan anvendes, når et udtjent skib truer miljøet i en sådan alvorlig grad.

Foreløbig har kommunen gjort, hvad den kunne inden for rammerne, mener byrådsmedlem Edin Hajder (S), men han peger på, at ventetiden er et meget stort problem. Der kan jo ske mange ting med skibet, mens man venter på, at der sker noget, og der er reelle frygt for, at situationen udvikler sig til en endnu større miljøkatastrofe, siger han.

Christoffer Thorsager, som holder af at fiske på Mariager Fjord, er dybt frustreret over, at skibet, der konstant lækker olie, ikke blot bliver fjernet, og han har svært ved at forstå den bureaukratiske udsættelse. Ifølge Edin Hajder er forurenende skibe et generelt problem for havne over hele landet, og hvis ejerne enten ikke kan eller ikke vil fjerne deres skibe, kan havnenes ejere, i dette tilfælde kommunen, ende med at stå med en meget stor regning for at få løst problemet.

Skibet MS Lyø er bygget i 1941 og har en fortid som minestryger i Søværnet. Det sank i Hobro Havn i februar, og selv om det er bjærget igen, fortsætter det altså ufortøvt med at lække olie ned i fjorden, hvor den skadelige film breder sig og fordærver natur og dyreliv.

Det skærer i hjertet, siger Christoffer Thorsager, når man ser, hvordan fugle lander på fjorden og bliver smurt ind i den oliefilm, der har trukket ud, fordi det har blæst, og flydespærren ikke er i stand til at holde归来 på alle oliedele. Han forstår simpelthen ikke, hvorfor der skal gå så meget bureaukrati i sagen; skibet skal bare fjernes, og det burde være enkelt at få bådene fjernet og stoppe lækagen.

I stedet lader man problemet vokse sig større, siger han. Mariagerfjord Kommune vil nu sende endnu et påbud til ejeren af skibet, men hvis det ikke bliver fjernet på ejerens regning, så er det muligt, at kommunen ende med at skulle betale for at få skibet trukket ud og forsigtigt fjernet fra havnen, hvilket vil være en betydelig økonomisk byrde for kommunens borgere





