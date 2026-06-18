Oliefald efter ny iransk-amerikansk rammeaftale: Hvad betyder det for Danmark?

Efter måneder med lukket Hormuzstræde og rekordhøje oliepriser er der nu enighed mellem Iran og USA om en rammeaftale, der kan åbne for olieeksport og sinke priserne. Men hvordan vil det påvirke danske bilister og forbrugerpriser?

Hormuzstræde t har nærmest været konstant lukket, siden krigen begyndte i slutningen af februar. Det har haft konsekvenser for oliepriserne. Den amerikanske præsident, Donald Trump , satte ikke kun Iran i brand, da han besluttede at erklære krig i slutningen af februar.

Han satte også alvorligt fut under prisen på olie, da skibe mere eller mindre har været forment adgang til at krydse Hormuzstrædet i månedsvis. Prisen for en tønde olie var helt oppe at snuse til 114 dollar for en tønde olie i begyndelsen af maj, hvilket var det højeste niveau siden juni 2022, hvor prisen senest stak af efter Ruslands invasion af Ukraine.

Men her halvanden måned senere glider olieprisen lidt mere som - ja, smurt i olie for at citere det gamle danske mundheld. Alene den seneste måned er prisen faldet med omkring 30 procent. I dag har olieprisen fået endnu et nøk nedad, efter at både den iranske præsident, Masoud Pezeshkian, og hans amerikanske kollega, Donald Trump, underskrev en rammeaftale.

Den lægger blandt andet op til, at Iran igen kan begynde at eksportere olie med dispensation fra USA's side, og at der kommer en normalisering af skibstrafikken i Hormuzstædet. Og ikke mindst lægges der op til, at en gradvis lempelse og på sigt en ophævelse af de omfattende sanktioner, som gennem årene er blevet indført mod Iran af store dele af det internationale samfund. Rammeaftalen har også den betydning, at olieprisen er faldet.

Klokken 11.15 dansk tid kan en tønde olie købes for 77,7 dollar - det er 2,4 procent lavere end for 24 timer siden. Men skal vi nu forvente, at oliepriserne styrtdykker, og hvad betyder det egentlig for dig som dansker, at olieprisen er lav? Herunder svarer DR Nyheders erhvervskorrespondent, Jakob Ussing, på fire spørgsmål om det flydende og brune guld. Olieprisen er faldet med omkring 30 procent den seneste måned.

Hvorfor ser vi så store fald, når Hormuzstrædet stadig ikke er åbnet? Prisen på olie har også direkte betydning for benzin- og dieselpriser. Derfor har danske bilister også set væsentlige prisfald den seneste tid.

- Faldet i olieprisen den seneste måned er sket i en klar forventning om, at en aftale mellem Iran og USA var på vej, og bekræftelsen af en rammeaftale i denne uge, der blandt andet skal åbne Hormuz-strædet, har så givet et yderligere mindre fald i olieprisen. - Man skal dog huske, at en oliepris i underkanten af 80 dollar per tønde stadig ligger betydeligt højere, end før krigen begyndte, hvor den var cirka 60 dollar, siger Jakob Ussing.

Det er ikke ret mange danskere, som køber en tønde olie. Men hvorfor har olieprisen alligevel betydning for alle danskeres privatøkonomi? Prisen på olie har også betydning for prisen på alle former for varer og services. Derfor kan en høj oliepris også have betydning for, hvad tingene koster nede i køledisken.

- Alle fossile brændsler er baseret på råolie eller gas i et eller andet omfang, og derfor er prisen for en tønde olie - som i øvrigt indeholder 159 liter - den grundlæggende prissætning for de fleste fossile brændsler. - For eksempel ændres priserne på benzin og diesel hurtigt i takt med udviklingen i olieprisen, om end andre forhold også spiller ind - ikke mindst situationen på raffinaderierne.

- Samtidig skal der energi til al slags produktion, og fossile brændsler spiller her stadig en nøglerolle - selv i Danmark, hvor den grønne omstilling ellers er i fokus. - Højere oliepriser medfører højere energipriser over en bred kam, som så igen gør produktionen af varer og tjenester dyrere. På den måde bliver vi alle ramt, om end effekten på den samlede økonomi herhjemme foreløbigt ikke har været voldsom, siger Jakob Ussing.

Nu har Iran og USA underskrevet en rammeaftale om fred. Betyder det, at olieprisen kommer til at falde yderligere? Her underskriver Irans præsident, Masoud Pezeshkian, rammeaftalen mellem Iran og USA. - USA har med rammeaftalen strakt sig langt og er gået med på mange af iranernes krav.

Det tyder på, at USA og præsident Trump frem til det vigtige midtvejsvalg i USA til november vil gå meget langt for at sikre et åbent Hormuz-stræde, som kan få benzinpriserne i USA til at falde igen. - Omvendt så vil det i alle fald vare en rum tid, før trafikken gennem Hormuz-strædet igen er tilbage i fuldt omfang.

Der er blandt andet miner, som Iran skal have fjernet, ligesom rederierne og forsikringsselskaberne skal være helt overbevist om, at freden holder, før de for alvor vender tilbage i fuldt omfang. - Desuden er der næsten tomme olielagre mange steder i verden, som nu skal fyldes op igen, ligesom selve produktionsstederne mange steder i Den Persiske Golf er beskadiget. Det er alt sammen forhold, som betyder, at olieprisen ikke nødvendig falder så meget yderligere, siger Jakob Ussing





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oliepriser Hormuzstræde Iran USA Sanktioner Rammeaftale Benzinpriser Dieselpriser Energipriser Trump Pezeshkian

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sommerhusudlejning: Pas på, hvad du viser onlineGF Forsikrings nye tal og ekspert advarer sommerhusudlejere mod at vise for meget i annoncer. Få indsigt i, hvordan billeder af dyrt inventar kan tiltrække tyve, og hvordan du beskytter dit sommerhus ved at vurdere, hvilke oplysninger du deler offentligt.

Read more »

40 år siden kong Frederik blev student: Se, hvad han scorede i sin sidste eksamenHer kan du se, hvordan det så ud for 40 år siden, da kong Frederik blev student.

Read more »

Hvad sagde jeg? Journalisters holdninger til svin og indvandring bekræfter politiker i sit syn på pressenHvad sagde jeg! Det er den følelse, som Christian Friis Bach sidder tilbage med, efter at have læst fagbladet Journalistens undersøgelse af, hvad der var vigtigt for danske medie- og kommunikationsfolk, da de skulle sætte deres personlige kryds ved folketingsvalget tilbage i marts.

Read more »

Mette-Marit har fået nye lunger: Nu er der trist nytKronprinsessen har fået nye lunger, men lægerne lægger ikke skjul på, hvad der nu venter.

Read more »