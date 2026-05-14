Ole Tøpholm indgår i pauseunderholdningen i Eurovision

DR's grandprixkommentator, Ole Tøpholm, har en dobbeltrolle foran kameraet under torsdagens semifinale i årets internationale melodigrandprix, Eurovision, som finder sted i Wiener Stadthalle i Østrigs hovedstad, Wien. For mens seernes stemmer tikker ind og lægges sammen med fagjuryernes, medvirker han nemlig i et indslag, som indgår i pauseunderholdningen, der når ud til flere end 160 millioner seere på verdensplan.

For mens seernes stemmer tikker ind og lægges sammen med fagjuryernes, medvirker han nemlig i et indslag, som indgår i pauseunderholdningen, der når ud til flere end 160 millioner seere på verdensplan. Det sker, efter at semifinalens 15 deltagere - heriblandt Danmark, der er repræsenteret af Søren Torpegaard Lund og nummeret 'Før vi går hjem' - har været på scenen i jagten på en af de 10 finalepladser lørdag.

Her quizzer grandprixets mandlige vært, den østrigske skuespiller Michael Ostrowski, fire grandprixkommentatorer, som er parret op to og to. De dyster mod Storbritanniens to grandprixkommentatorer, Rylan Clark og Angela Scanlon. Ole Tøpholm vandt konkurrencen sammen med sin norske makker, og han kender da også meget til Eurovision. I 2021 og 2022 blev han modvilligt erstattet af radioværterne Henrik Milling og Nicolai Molbech, da DR ville prøve noget nyt.

I 2023 sad han over igen, da Nicolai Molbech kommenterede grandprixet alene. Ole Tøpholm sagde efterfølgende til Ritzau, at han vendte tilbage uden tøven, da DR ville ham tilbage, selv om han med egne ord havde været 'skuffet' og 'vred', da han blev valgt fra i 2021





