Offentlige myndigheder kæmper med komplekse it-systemer: Medarbejdere kan ikke svare på spørgsmål

Et nyt studie fra CBS viser, at medarbejdere i flere offentlige myndigheder er ude af stand til at svare på borgeres spørgsmål på grund af uoverskuelige it-systemer. Kombinationen af gamle og nye systemer skaber problemer.

Medarbejderne hos adskillige offentlige myndigheder oplever store udfordringer med at håndtere borgernes spørgsmål og sager effektivt. Årsagen er en kompleks og uoverskuelig it-infrastruktur, der gør det umuligt for dem at gennemskue, hvordan systemerne træffer beslutninger. Det fremgår af et nyt studie fra CBS, der har undersøgt frontmedarbejdernes arbejdsvilkår i en digitaliseret hverdag.

Studien viser, at mange offentlige institutioner fortsat er afhængige af en forældet teknologi, der er vanskelig at integrere med nyere systemer. Dette resulterer i en fragmenteret og ustabil digital arbejdsgang, der hæmmer effektiviteten og besværliggør sagsbehandlingen. \Studiet, der er ledet af lektor Anne Mette Møller fra CBS, har fokuseret på Skattestyrelsen og Landbrugsstyrelsen, hvor der er eksempler på, hvordan nye it-løsninger bygges oven på 30-40 år gamle systemer uden en overordnet, sammenhængende plan. Medarbejderne skal ofte navigere i op til 10 forskellige sagsbehandlingssystemer, hvilket skaber en kompleksitet, der er svær at overskue. Systemerne er sårbare og går jævnligt ned, hvilket fører til forsinkelser, frustrationer og manglende service over for borgerne. Studien understreger, at den nuværende it-arkitektur i mange offentlige institutioner er skrøbelig og ikke understøtter en effektiv sagsbehandling. Resultatet er, at medarbejderne ikke kan give klare svar på borgernes spørgsmål, fordi de simpelthen ikke har adgang til den nødvendige information på en overskuelig måde. Den manglende gennemsigtighed i systemerne skaber mistillid og gør det vanskeligt at vurdere, hvordan beslutninger træffes, og hvordan de kan ændres eller appelleres. \Denne situation kræver en grundlæggende revision af de offentlige myndigheders it-strategi. Der er behov for en helhedsorienteret tilgang til digitalisering, hvor der tages højde for integration af ældre og nyere systemer, brugervenlighed og gennemsigtighed. Det er afgørende at investere i en modernisering af it-infrastrukturen og sikre, at medarbejderne får de rette værktøjer og den nødvendige træning til at håndtere de nye systemer effektivt. Derudover er det vigtigt at fokusere på at forenkle processerne og gøre det lettere for borgerne at forstå, hvordan myndighederne træffer beslutninger. En mere gennemsigtig og effektiv digital forvaltning vil ikke kun forbedre borgernes oplevelse, men også frigøre ressourcer og øge produktiviteten i de offentlige institutioner. Dette vil kræve en langsigtet indsats, der involverer samarbejde mellem forskellige myndigheder, it-eksperter og brugere for at skabe et mere effektivt og borgervenligt digitalt miljø





