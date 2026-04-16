Odense-virksomhed gør dronedetektion lige så nem som at vælge film

En ny, kompakt dronedetektionsløsning fra Odense-virksomheden AirPlate lover at gøre overvågning af kritisk infrastruktur lige så intuitiv som at vælge en film på Netflix, og adresserer dermed en voksende sikkerhedstrussel.

Truslen fra droner over kritisk infrastruktur er en voksende bekymring globalt, især efter krigen i Ukraine har sat fokus på droners potentielle anvendelse. Men i Odense har et hold af dimittender fra Syddansk Universitet udviklet en kompakt og brugervenlig løsning, der lover at gøre dronedetektion lige så simpel som at vælge en film på en streamingtjeneste.

Medstifterne Troels Andreasen og August Mader, der står bag virksomheden AirPlate, forklarer, at deres teknologi udfordrer den gængse opfattelse af dronedetektion som en kompleks proces, der kræver specialiseret træning. Deres filosofi er at gøre systemet intuitivt og tilgængeligt for alle, således at det kan implementeres hurtigt og effektivt uden behov for omfattende oplæring. AirPlates innovative tilgang indebærer en løsning, der ikke fylder mere end en lille kuffert, hvilket understreger dens portabilitet og nemme implementering. Denne kompakte størrelse er et bevis på den teknologiske avancering, der gør det muligt at integrere sofistikeret detektionsteknologi i et diskret og håndterbart format. Virksomhedens CEO og medstifter, August Mader, understreger vigtigheden af enkelhed i en tid, hvor sikkerhedstrusler konstant udvikler sig. Han udtaler til Ingeniøren, at målet er at fjerne barriererne for implementering af dronedetektionssystemer, så de kan blive en standard del af sikkerhedsforanstaltningerne for kritisk infrastruktur. Denne tilgængelighed er afgørende for at kunne reagere prompte og effektivt på potentielle droneangreb, der kan udgøre en alvorlig risiko for samfundets vitale funktioner. Udviklingen af AirPlates teknologi sker i en tid, hvor droner spiller en stadigt større rolle i både civile og militære applikationer, hvilket øger behovet for effektive overvågnings- og forsvarsmekanismer. Løsningen fra Odense repræsenterer et teknologisk spring fremad, der ikke kun fokuserer på at opdage droner, men også på at gøre processen så ukompliceret som muligt for brugerne. Dette er en vigtig faktor, da hurtig og præcis identifikation af ubudne droner er essentiel for at kunne igangsætte de rette modforanstaltninger og minimere eventuelle skader. Ved at gøre teknologien så tilgængelig og brugervenlig, åbner AirPlate op for en bredere anvendelse af dronedetektion, hvilket potentielt kan forbedre sikkerheden markant på tværs af forskellige sektorer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Togtrafik stoppet, Folketinget udskyder møde og brand i BYD's parkeringshusTogtrafikken øst for Odense er indstillet på grund af en nedrevet køreledning, denne gang på Københavns Hovedbanegård. Folketinget udskydes pga. en sag om Emilie Schyttes bopæl. Derudover er der brand i BYD's parkeringshus for skrottede- og testbiler. Nyheder omhandler også krigen i Ukraine, Trump-kritik af paven og iransk propaganda med LEGO.

Read more »

Togtrafik indstillet, Folketinget udskyder møde og brand i BYD-parkeringshusTogtrafikken øst for Odense er indstillet på grund af nedrevet køreledning, Folketinget udskyder møde, og et BYD-parkeringshus i Kina brænder. Derudover rapporteres om droner i Ukraine, en Trump-pave-konflikt og Irans brug af LEGO i propaganda.

Read more »

Togtrafik indstillet, politisk uro og krig i fokusProblemer med togtrafik øst for Odense, politisk forsinkelse i Folketinget og den fortsatte krig i Ukraine er blandt dagens nyhedshistorier. Dertil kommer brand hos BYD og uenighed mellem Trump og paven.

Read more »

Unge Forskere 2026: Finale nærmer sig med spændende opfindelserFinalen i Unge Forskere 2026 nærmer sig med hastige skridt. Konkurrencen byder på innovative projekter fra hele landet, herunder hukommelsesforbedrende tyggegummi. Se med i Odense, hvor 100 projekter dyster om at vinde. Vindere får del i en præmiepulje på 250.000 kr. Få indsigt i unges engagement og fremtidens innovation.

Read more »

Energinet stopper nye eltilslutninger: Datacentre og grønne projekter rammesDanmarks elnet er under pres, og Energinet har lukket midlertidigt for nye tilslutninger. Dette skaber forsinkelser for både datacentre som Metas i Odense og vigtige grønne erhvervsprojekter, mens debatten om samfundsgevinsten ved visse teknologier raser.

Read more »

Museum Odense har købt unik H. C. Andersen-samling: - Det er kulturel verdensarvFra digte til kongelig hyldest - 30 værker fra en svensk samler vil blive udstillet på museet i Odense.

Read more »