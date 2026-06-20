Odense Letbane genstarter fuld drift efter sikkerhedsmessig hindring

Efter flere uger med reduceret kørsel pga. manglende brounderstøtning, er Odense Letbane nu klar til at køre på hele strækningen igen. Der er given sikkerhedsgodkendelse, og direktør Dan Ravn takker for tålmodigheden og lover at forhindre fremtidige fejl.

Odense Letbane kan fra lørdag morgen igen køre på hele strækningen mellem Tarup og Hjallese, efter en periode med reduceret drift. Denne reduktion skyldtes, at Keolis , der driver letbanen, den 22. maj opdagede manglen på en understøtning til en bro.

Siden da har togene kun kunnet køre på halvdelen af ruten, hvilket har påført passagererne betydelige ulemper. Nu er sikkerhedsgodkendelsen endelig vedtaget af Trafikstyrelsen, og hele netværket er igen fuldt operationelt. Odense Letbanes direktør, Dan Ravn, udtrykker stor taknemmelighed for kundernes tålmodighed og undskylder for de gener, der er opstået. Han understreger, at situationen absolut ikke burde være opstået, og at selskabet nu vil gøre alt for at genoprette den hidtil høje kundetilfredshed.

Der vil blive foretaget en grundig gennemgang af forløbet for at forhindre lignende hændelser i fremtiden. Passagererne kan nu ånde lettet op, da den fulde drift genoptages, og letbanen igen kan tilbyde en problemfri rejse fra den ene Ende af byen til den anden. Med denne genoptagelse håber man på at genvinde tilliden og Sikre en stabil og pålidelig kollektiv transport i Odense





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Odense Letbane Trafikstyrelsen Keolis Driftsstop Brounderstøtning Genoptagelse Kundetilfredshed

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