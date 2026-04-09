Nyvalgt folketingsmedlem indrømmer anholdelse: Vil stadig være aktivist

Anna Bjerre Johansen fra Alternativet fortæller om sin fortid som aktivist og planer for fremtiden i ny podcast. Hun afslører anholdelse og taler om balancen mellem aktivisme og politisk arbejde.

Den nyvalgte folketingspolitiker Anna Bjerre Johansen fra Alternativet afslører i et nyt interview med B.T., at hun har været anholdt i forbindelse med klimaaktivisme. Johansen, der har en baggrund som klimaaktivist og tidligere har været engageret i Den Grønne Ungdomsbevægelse, blev valgt ind i Folketinget ved det seneste valg.

Spørgsmålet om, hvorvidt hun kan forene rollen som aktivist med rollen som politiker, er blevet rejst i kølvandet på hendes valg, og hun har nu besvaret det i debatpodcasten 'Borgerlig Tabloid'. I podcasten fortæller Johansen om sin tidligere aktivisme, herunder en aktion, hvor hun var med til at blokere vejen foran Klimaministeriet, og en demonstration arrangeret af Extinction Rebellion, hvor hun blev anholdt. Hun understreger, at alle sigtelser efterfølgende er frafaldet. Johansen forklarer, at hendes rolle som aktivist vil ændre sig nu, hvor hun er folketingsmedlem. Hun forventer at bruge Folketingets talerstol til at løfte stemmer og engagere sig i politisk arbejde, frem for at deltage i lige så mange demonstrationer som tidligere. Men hun tilføjer, at hun stadig vil være aktiv på et vist niveau. Interviewet berører også det bredere emne om grænsen mellem aktivisme og politik. Johansen reflekterer over sin loyalitet og hvordan hun balancerer sin rolle i Alternativet med sin forbindelse til græsrodsbevægelsen Jordskred, som hun også støttes af. Hun pointerer, at hun i dagligdagen er loyal over for Alternativet, men at hun også lytter til græsrødderne, måske mere end mange andre. Diskussionen åbner op for spørgsmål om, hvorvidt aktivisme kan forenes med politisk arbejde. Johansen nævner eksempler på tidligere aktivister, der er blevet politikere, og peger på, at det ikke er usædvanligt, at aktivisme finder vej ind bag Christiansborgs mure. Podcasten giver et indblik i en ny politiker, der kommer fra en aktivistisk baggrund. Johansen forklarer, hvordan hun vil navigere i det nye politiske landskab, samtidig med at hun forsøger at bevare sine aktivistiske rødder. I interviewet bliver der også sat fokus på den potentielle kommende regeringskonstellation, hvor partier som Alternativet og Enhedslisten kan få stor politisk indflydelse, og dermed også aktivisterne som er valgt ind. Debatredaktør Joachim B. Olsen fra B.T. er vært for podcasten. Johansen nævner også at hun har samlet penge ind til klimaaktivistgruppen Nødbremsen. Hun forklarer også at hun har været med til at lave civil ulydighed for at fremme sin sag. Nu er hun folketingsmedlem og har fået en ny rolle





