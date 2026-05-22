Nyvalg i Danmark - Spekulationer om konsekvenserne af forhandlingerne

Efter seks ugers regeringsforhandlinger hænger spørgsmålet om et nyvalg over Christiansborg. Moderaterne, ledet af Özkan Kocak, er blevet kritiseret for at være en af hovedårsagerne til forhandlingernes langstragede og uafklarede status. Politiske eksperter vurderer sandsynligheden for et nyvalg som lille, men den er blevet større. Forhandlingerne har sat en stor belastning på partierne, og tålmodigheden på Christiansborg bliver sat på en stadig større prøve.

Efter mere end seks ugers regeringsforhandlinger hænger spørgsmålet stadig over Christiansborg . Kan det hele ende med et nyvalg? Spekulationerne er blevet forstærket, efter Moderaterne s Özkan Kocak torsdag morgen i Radio IIII slog fast, at et nyvalg kan blive konsekvensen, hvis partierne ikke kan finde fælles fodslag.

Ifølge B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen er sandsynligheden fortsat lille, men ikke længere utænkelig.

"Sandsynligheden for et nyvalg er meget, meget lille, men den er blevet større. For hver dag, der går, bliver den en lille smule større", siger han. Løkke sidder centralt i de fastlåste forhandlinger står Lars Løkke Rasmussen. Flere partier peger på Moderaternes formand som en af hovedårsagerne til, at processen er trukket ud.

Samtidig vurderer Joachim B. Olsen, at netop Løkke fortsat sidder med den afgørende indflydelse på, hvordan regeringskabalen ender. Moderaterne har fortsat en central rolle, fordi partiet kan blive tungen på vægtskålen i flere forskellige konstellationer. Derfor er det også svært at se, hvordan et nyvalg i sig selv skulle ændre det politiske billede markant. Meningsmålingerne ligger fortsat tæt på valgresultatet, og styrkeforholdet mellem blokkene ser stort set uændret ud.

Et nyvalg vil samtidig blive opfattet som et nederlag for partierne efter de mange ugers forhandlinger. Situationen er allerede blevet bemærkelsesværdig i dansk politik, hvor regeringsdannelser sjældent trækker så længe ud. Ifølge Joachim B. Olsen har forløbet også sat sine spor blandt partierne på Christiansborg. Frustrationerne er vokset i både rød og blå blok, hvor mange efterhånden er trætte af det langstrakte forhandlingsforløb.

"Både i blå og rød blok hænger Løkke dem langt ud af halsen. De er så trætte af det her cirkus", siger han. Troels Lund Poulsen fungerer fortsat som kongelig undersøger og har fået til opgave at forsøge at samle en regering. Indtil videre er det eneste sikre, at tålmodigheden på Christiansborg bliver sat på en stadig større prøve





