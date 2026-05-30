Nyt studie: Kvinders ansigter vurderes som mere attraktive end mænds - rundhed en nøglefaktor

Et omfattende metastudie med over 1,5 millioner vurderinger viser, at kvinders ansigter i gennemsnit opfattes som mere attraktive end mænds. Forskellen er størst i Vesten og aftager med alderen. Rundere ansigtsformer spiller en rolle.

Et nyt metastudie, der har samlet data fra 52 tidligere studier i 76 lande, viser en klar tendens: Kvinders ansigter vurderes i gennemsnit som mere attraktive end mænds.

Forskerne bag studiet har analyseret mere end 1,5 millioner vurderinger af 17.000 ansigter foretaget af næsten 30.000 personer. Resultaterne, offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift, peger på, at det gennemsnitlige kvindeansigt opnår en attraktivitetsscore, der er højere end omkring 60 procent af de mandlige ansigter. Forskellen var tydelig på tværs af køn og seksuel orientering, men med variationer. Størst var forskellen i vestlige lande, og den var mest udtalt blandt yngre ansigter.

Fra omkring 18-årsalderen falder forskellen gradvist, og ved 80-årsalderen er den næsten forsvundet. Forskerne foreslår, at dette kan hænge sammen med, at mænd og kvinders ansigter bliver mere ens med alderen, især i form af tab af kønspecifikke træk. En af de overraskende opdagelser var, at kvinder generelt gav andre kvinder de højeste vurderinger og mænd de laveste. Dette mønster blev observeret uanset bedømmernes egen seksuelle orientering.

Forskerne spekulerer i, om kulturelle normer eller biologiske faktorer spiller ind, men understreger, at studiet ikke kan fastslå årsagerne. De påpeger dog, at ansigtsform kan være en medvirkende faktor: I gennemsnit har mænd mere rektangulære ansigter, mens kvinder har rundere ansigter, og begge køn synes at foretrække rundere former. Forskerne bag studiet, som kommer fra flere internationale universiteter, brugte en meta-analytisk tilgang for at samle data fra tidligere publicerede undersøgelser.

De anvendte strenge inklusionskriterier for at sikre kvaliteten af de inkluderede studier, herunder krav om standardiserede vurderingsmetoder og tilstrækkelig stikprøvestørrelse. Det store datasæt gjorde det muligt at analysere undergrupper som alder, køn og seksuel orientering med høj statistisk styrke. En af forskerne, der er tilknyttet Københavns Universitet, udtrykte overraskelse over, at kvinder generelt vurderede andre kvinder højest, mens mænd gav mere moderate vurderinger. Dette kan ifølge forskeren hænge sammen med sociale eller evolutionære mekanismer, men præcise forklaringer kræver yderligere studier.

Forskeren påpegede også, at resultaterne kan have praktiske anvendelser inden for psykologi, markedsføring og kunstig intelligens, hvor forståelse af ansigtsattraktivitet er relevant. Metastudiet bekræfter tidligere forskning, der har vist en tendens til, at kvinders ansigter vurderes som smukkere, men det er første gang, at et så omfattende datasæt bliver samlet på tværs af lande og kulturer. Den globale dækning giver større troværdighed til resultaterne, selvom forskellene mellem regioner også fremhæver kulturelle påvirkninger.

På trods af de klare resultater understreger forskerne, at attraktivitet er et komplekst fænomen, der ikke kan reduceres til ansigtsform alene. Faktorer som symmetri, hudkvalitet og udtryk spiller også ind. Studiet åbner for nye spørgsmål om, hvorfor vi foretrækker rundere ansigter - om det er et evolutionært tegn på sundhed eller et kulturelt indlært præferencemønster. Studiet har også begrænsninger.

Det inkluderer kun vurderinger af fotografier, hvilket ikke nødvendigvis afspejler virkelige interaktioner. Derudover kan der være kulturelle skævheder i de oprindelige studier. Forskerne opfordrer til forsigtighed med at drage store konklusioner om årsagssammenhænge. Samlet set giver dette metastudie et solidt fundament for fremtidig forskning i ansigtsattraktivitet og kønsforskelle.

Det illustrerer også styrken ved at samle data fra mange studier for at afdække generelle mønstre, som enkeltstudier måske ikke kan påvise





