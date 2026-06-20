Nyt studie finder rekordgamle spor efter pestbakterien

Et nyt studie, ledet af den danske DNA-jæger Eske Willerslev, finder rekordgamle spor efter en tidlig udgave af pestbakterien blandt jæger-samlere i Sibirien for op mod 5.500 år siden. Studiet viser, at den 5.500 år gamle udgave af pestbakterien har smittet mellem mennesker og givet anledning til dødelige udbrud.

Sygdommen pest har spillet en afgørende rolle i menneskehedens historie, men hvad var årsagen til, at den spredte sig i middelalderen? Med den berømte danske DNA-jæger Eske Willerslev i spidsen genopliver nu et studie, som finder rekordgamle spor efter en tidlig udgave af pestbakterien blandt jæger-samlere i Sibirien for op mod 5.500 år siden.

Studiet viser, at den 5.500 år gamle udgave af pestbakterien har smittet mellem mennesker og givet anledning til dødelige udbrud. Det nye studie finder, at 18 ud af de 46 undersøgte jæger-samlere er smittet med pestbakterien, og DNA-analyser viser, at flere af dem er i familie med hinanden. Kulstof 14-analyser indikerer, at de døde er begravet nogenlunde samtidigt - dog ligner det to udbrud med flere 100 års mellemrum.

Forskere understreger, at diskussionen fortsat er relevant, fordi pest stadig findes og dræber mennesker i dag. For at kunne forudsige pest og andre bakteriers udvikling - og nye dødelige udbrud - er det vigtigt at kende bakteriens historie, lyder det.





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Pest Pestbakterien Eske Willerslev Sibirien Jæger-Samlere DNA-Analyser Kulstof 14-Analyser

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