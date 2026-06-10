Nyt serviceeftersyn af Infrastrukturaftalen 2035

Den nye transportminister, Signe Munk, holder tæt med regeringens planer for et kommende serviceeftersyn af den store Infrastrukturaftale 2035. Aftalen er blevet kritiseret for at være klimaskadelig, miljøsvineri og fyldt med dyre jernbaner og motorveje med lille nytteværdi.

Den nye transportminister, Signe Munk , holder tæt med regeringens planer for et kommende serviceeftersyn af den store Infrastrukturaftale 2035 . Aftalen, der blev indgået i 2021 af et bredt flertal, indeholder motorveje, broer og jernbaneprojekter for over 150 mia. kroner.

Men andre kilder kommer gerne med bud på, hvilke projekter der kan undværes. Flere partier, herunder SF, har kritiseret dele af aftalen for at være klimaskadelig, miljøsvineri og fyldt med dyre jernbaner og motorveje med lille nytteværdi. Den nye firkløverregering lægger op til et serviceeftersyn af aftalen, der vil give politikerne mulighed for at revidere og opdaterede aftalen.

Signe Munk er ikke klar til at fortælle om hensigten med revisionsøvelsen endnu, men hun vil bruge noget tid til at læse sig ind på området. Ingeniøren har fået to andre kilder til at komme med deres ønsker til den kommende opdatering. Den ene anbefaler politikerne at udvise forsigtighed, mens den anden mener, at pausere eller kansellere enkelte projekter. Det er endnu ikke klart, hvilke projekter der vil blive undværet eller hvilke forslag, der vil blive implementeret.

Men det er tydeligt, at der er en stor interesse for at revidere og opdaterede aftalen, og at der vil blive en aktiv debat om fremtiden for Infrastrukturaftalen 2035. Illustration: Nanna Skytte





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Infrastrukturaftale 2035 Serviceeftersyn Transportminister Signe Munk Regeringen Politik Samfund

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