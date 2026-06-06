Nyt ScienceZone på Ungdommens Folkemøde bringer naturvidenskab og demokrati sammen

Ungdommens Folkemøde introducerer en ScienceZone, der gør naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknologi til en sanselig oplevelse for unge. Området skal gøre STEM tilgængeligt for alle og integrere det i den demokratiske dialog.

Ungdommens Folkemøde , der årligt samler tusindvis af unge til dialog om demokrati og samfund, præsenterer i år en markant nyhed: En helt ny ScienceZone, der skal gøre naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknologi til en levende og sanselig oplevelse for deltagerne.

Initiativet er skabt i et samarbejde mellem Ungdomsbureauet og flere fonde og organisationer, og det markerer et skridt mod at integrere STEM-fagene i den demokratiske samtale på en måde, der appellerer bredt til unge. ScienceZone bliver et dedikeret område på festivalen, hvor unge kan møde STEM i et uformelt festivalmiljø. Her vil de kunne deltage i eksperimenter, workshops og dialoger, der viser, at naturvidenskab ikke er en fjern eller elitær størrelse, men noget der berører hverdagen og samfundsudviklingen.

Direktør i Ungdomsbureauet, Camilla Gregersen, udtaler i en pressemeddelelse: 'I den kommende ScienceZone kan unge møde STEM-området i et uformelt festivalrum, hvor det også vises som et kreativt, socialt og åbent fællesskab, hvor man kan være med.

' Ambitionen er at tiltrække unge, der traditionelt ikke ser sig selv i naturvidenskabelige retninger, og give dem mulighed for at spejle sig i de muligheder, der findes. Festivalleder Anna Vibe Pedersen understreger vigtigheden af at gøre STEM tilgængeligt for alle: 'Det særlige ved Ungdommens Folkemøde er, at det er en så bred del af ungdommen, som deltager.

Med ScienceZone skaber vi et rum, hvor alle unge deltagere kan opleve, at naturvidenskab også er for dem - og at naturvidenskab og teknologi hænger tæt sammen med de samfund, de er med til at forme.

' ScienceZone er blevet til med støtte fra LEO fondet, Lundbeckfonden, GN Store Nord Fondet og William Demant Fonden, og blandt partnerne finder man også Videnskabsklubben. Området vil være en del af festivalen fra 2026 til 2028, og det afholdes i Valbyparken den 2. -3. september i år. Med dette tiltag håber arrangørerne at skabe en ny tradition, hvor unge ikke blot diskuterer politik, men også engagerer sig i de videnskabelige og teknologiske spørgsmål, der former fremtiden





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