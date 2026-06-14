Nyt russisk oppositionsparti "Fredeligt Rusland" stiftes i eksil

Den russiske oppositionel aktivist Ilja Jasjin har grundlagt et nyt politisk parti i Berlin med det formål at blive en alternativ kraft til Vladimir Putins styre og offensive kræfter kræves tilbage i Rusland. Partiet er det første samlede forsøg siden 2022 invasionen af Ukraine.

Den russiske oppositionel aktivist Ilja Jasjin , der flere gange har ledet protester mod Ruslands invasion af Ukraine, har i eksil i Berlin grundlagt et nyt politisk parti kaldet Fredeligt Rusland .

Partiet sigter mod at blive en"modgift" til Vladimir Putins styre og ønsker at kæmpe for magten i Rusland samt skabe en international politisk repræsentation for russere, der er imod krigen. Dette er første gang siden den fuldskala-invasion i 2022, at et forsøg forenes civile aktivister og politikere i et egentligt politisk parti.

Tysk politiker Sergey Lagodinsky fra Europa-Parlamentet har udtrykt interesse og bemærket, at partiet minder om en vestlig partikongres, hvilket kan give det demokratisk legitimitet, selvom det er organisert uden for Rusland. Jasjin selv blev i 2024 løsladt fra russisk fængsel via en fangeudveksling og deklarerer, at partiet er skabt uden for Rusland, men ikke er et immigrantparti - det vil til sidst operere inde i landet.

Allerede under stiftelseskongressen i Berlin opstod der uenighed om navnet, hvor oprindelig forslag "Fredelig styrke" (inspireret af Aleksej Navalnyj) blev ændret til "Fredeligt Rusland" efter ønske fra flertallet af de lidt over 100 deltagere. Der er også uklarhed om partiens finansiering og ledelse; Jasjin tilsidesætter navngivning af støttende for at beskytte dem mod russiske forfølgelser. Trods parlamentsvalg i Rusland i september 2025 har partiet ingen planer om at registrere sig i Rusland på nuværende tidspunkt.

Det nye parti står over for udfordringer med splid, Sikkerhed og manglende indflydse inde i Rusland, men representerer et forsøg på at samle den splittede opposition efter Aleksej Navalnyjs død i februar 2024





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