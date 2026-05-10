Charlie Dürr får lov til at fylde køleskabet uden en fødevarecheck fra staten. Barnets håndboldhold har kvalificeret sig til DM-semifinalerne. AS Silkeborg IF er sikret endnu en sæson i Superligaen. Dette er de vigtigste nyheder af denne dag.

Charlie Dürr mener godt, at han kan fylde køleskabet uden en fødevarecheck fra staten, og nu har han givet pengene til nogle andre, som har mere gavn af dem.

Håndboldherrerne fra Mors-Thy tager den sidste billet til DM-semifinalerne med en hel del bøvl og besvær. Det står klart, efter at Mors-Thy søndag vandt knebent med 32-31 hjemme over Bjerringbro-Silkeborg (BSH) i den sidste spillerunde i slutspillets gruppe 2. Kun TTH Holstebro kunne true Mors-Thy, det krævede en sejr ude over Skanderborg AGF, men samtidig skulle Mors-Thy tabe til BSH.

TTH Holstebro klarede selv paragrafferne og vandt 31-28 ude over Skanderborg AGF, men BSH magtede ikke at hjælpe til med den anden del af regnestykket. Med de to resultater gik Skanderborg AGF videre til semifinalerne fra gruppens førsteplads, mens Mors-Thy med en andenplads også nåede frem blandt de fire bedste hold i Danmark. Karsten Sandal købte sidste år et sommerhus, som var godt sandet til. Nu har han fået fjernet 10.000 kubikmeter sand og kan nogenlunde kalde sig sandfri.

Tre ryttere fik hurtigt etableret dagens udbrud. Bjergtrøjeindehaver Diego Pablo Sevilla afsted for tredje dag i træk. De tre udbrydere holdt helt til 500 meter fra mål, inden Paul Magnier tog sin anden etapesejr i en tæt spurt med Jonathan Milan og Dylan Groenewegen. Det blev en grum afslutning på kampen mellem FCM og FCN.

Da fløjten lød, stod der 0-0. Dermed er der lagt op til en nervepirrende kamp søndag klokken 18, hvor AGF står til at kunne blive mestre, hvis de vinder søndagens kamp over Brøndby.already inden Silkeborg IF gik på banen for kort tid siden mod FC København, står det klart, at klubben er sikret endnu en sæson i Superligaen. Silkeborg kan ikke længere rykke ned efter Fredericias nederlag til Vejle, men har 8. -pladsen at spille for i dag mod FCK.

En plads der kan udløse Europa-playoff, hvis FC København vinder pokalfinalen den kommende uge. Da Jess Hoffenzits Petersen lørdag aften kørte gennem Videbæk, lagde han mærke til en bilist, der var tæt på at påkøre en anden bil. Silkeborg IFs overlevelse i Superligaen bliver i dag afgjort i et opgør mod FC København. Kampen bliver spillet på Silkeborgs hjemmebane, Jyske Park, klokken 16.

Søndag eftermiddag brød en mindre brand ud omkring klitterne på Tungevej i Hvide Sande. Der er tale om et område på 800 til 1000 kvadratmeter, oplyser indsatsleder Kristian Rask Hansen fra Brand & Redning Midtvest. Årsagen til branden er ukendt, men Kristian Rask Hansen fortæller, at vejret giver gode forhold for en rask ildebrand. Det er tørt i vejret, og så skal der ikke meget til, og så er vinden også til at skabe ild, siger han.

Midt- og Vestjyllands Politi aflyser efterlysningen af en 77-årig mand fra Viborg, som blev efterlyst tidligt søndag morgen





