Nyt om Mette-Marits søn, russisk angreb og sportsresultater

Marius Borg Høiby idømt fire års fængsel. Russisk angreb sætter ild til ukrainsk verdensarvskloster. Sportsnyheder: Emil Nielsen stråler, Elfenbenskysten vinder, Knicks NBA-mestre, og meget mere.

Marius Borg Høiby , søn af den norske kronprinsesse Mette-Marit, er mandag blevet idømt fire års fængsel af Oslo Tingrett. Han blev dømt for vold og trusler, men frifundet for to ud af fire voldtægtsanklager.

Dommeren brugte over en time på at læse dommen op, som har skabt stor opmærksomhed i Norge. Forsvareren har allerede meddelt, at de vil overveje at anke. Sagen har været omfattende dækket i medierne, og Høiby har siddet varetægtsfængslet i flere måneder. I Ukraine har et russisk luftangreb natten til mandag forårsaget en stor brand i det historiske kloster Kyiv Pechersk Lavra, som står på Unescos verdensarvsliste.

Billeder viser flammer, der slår ud fra bygningerne, og redningsmandskab kæmper for at slukke ilden. Ifølge Tymur Tkachenko, leder af Kyivs militæradministration, er fire mennesker omkommet og over 20 såret. Angrebet har chokeret hele Ukraine og fordømmes internationalt. Klosteret, der dateres tilbage til 1000-tallet, er et vigtigt kulturelt og religiøst symbol.

På sportsfronten var der flere bemærkelsesværdige resultater. I håndbold præsterede den danske målvogter Emil Nielsen en strålende indsats i sin sidste kamp for FC Barcelona mod Füchse Berlin i Champions League. Flere stjerner roste ham, og han skifter nu til den ungarske storklub Veszprem. I fodbold blev Elfenbenskysten reddet af Amad Diallo, der scorede i de døende minutter mod Ecuador og sikrede en 1-0 sejr.

Curaçao fik sit første VM-mål nogensinde ved Livano Comenencia mod Tyskland, hvilket udløste stor jubel. I NBA vandt New York Knicks mesterskabet for første gang siden 1973 efter en 53-årig tørke, og fansene brød ud i tårer og jubel på Manhattan. Australien overraskede med en 2-0 sejr over Tyrkiet, mens Skotland startede VM med en 1-0 sejr over Haiti. Vinicius Junior viste magi for Brasilien med en smuk scoring i det lange hjørne.

Endelig var den danske racerkører Kevin Magnussen ude for et mareridtsløb ved Le Mans, hvor bilen mistede et dæk og havde tekniske problemer. I andre nyheder fylder den amerikanske præsident Donald Trump 80 år søndag, og Ulla Terkelsen, Mogens Lykketoft og Bertel Haarder giver deres bedste råd til alderdommen. Forsanger i The Minds of 99, Niels Brandt, var gæst i VM-trænerne og afslørede sit bedste VM-minde med Thomas Gravesen.

David Nielsen deltog i en sjov forudsigelse på Instagram, hvor han måtte i vandet ved Bryggen efter at have tabt et væddemål om røde kort. Der kommer flere forudsigelser tirsdag





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