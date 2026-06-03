Nyt officielt ID-kort i mobilen: AltID lanceres i dag

Digitaliseringsstyrelsen har lanceret appen AltID, der gør det muligt for alle over 13 år at bruge mobiltelefonen som officielt legitimationskort. Appen giver brugerne kontrol over deres personlige oplysninger og kan vise identitet og alder både fysisk og online. AltID erstatter ikke MitID, men supplerer det.

Digitaliseringsstyrelsen har netop lanceret appen AltID, der er Danmarks første officielle app til ID og beviser. Alle over 13 år med et cpr-nummer kan nu bruge mobiltelefonen som et officielt legitimationskort.

Appen gør det muligt at dokumentere alder og identitet direkte fra mobiltelefonen, både fysisk og online. Det betyder, at man for eksempel kan vise sit kørekort eller pas uden at have det fysiske kort med sig. AltID erstatter dog ikke MitID. Mens MitID bruges til at logge ind på digitale tjenester og underskrive dokumenter, skal AltID bruges til at dele oplysninger om sig selv.

Ifølge vicedirektør Adam Lebech i Digitaliseringsstyrelsen giver den nye app brugerne bedre kontrol over deres personlige oplysninger. Han siger, at appen er lavet sådan, at brugeren selv kan vælge, hvilke oplysninger man deler med andre. Det giver en øget sikkerhed, da man ikke længere skal udlevere sit CPR-nummer eller andre følsomme data unødvendigt. AltID understøtter også fremvisning af sundhedskort, og på sigt kan flere officielle dokumenter blive tilgængelige.

Appen er gratis at downloade og kræver, at man har MitID for at aktivere den. Herefter kan man tilføje sine legitimationsdokumenter ved at scanne dem med telefonen. Digitaliseringsstyrelsen har udviklet appen i samarbejde med flere myndigheder, og den lever op til høje sikkerhedskrav. AltID er allerede blevet testet i flere kommuner, og erfaringerne har været positive.

Med lanceringen håber Digitaliseringsstyrelsen at gøre hverdagen lettere for borgerne og samtidig styrke datasikkerheden. Appen er et skridt mod en mere digital fremtid, hvor fysiske kort og papirer bliver overflødige. For at beskytte data indeholder AltID kryptering og kræver biometrisk godkendelse som fingeraftryk eller ansigtsscanning, hver gang den åbnes. Det betyder, at selv hvis telefonen bliver stjålet, kan uvedkommende ikke få adgang til de personlige oplysninger.

AltID kan også bruges i forbindelse med online køb, hvor man skal bekræfte sin alder eller identitet. I stedet for at indtaste CPR-nummer eller scanne pas, kan man blot åbne appen og vise en QR-kode. Forhandlere og myndigheder kan så scanne koden og få de nødvendige oplysninger. Samlet set giver AltID danskerne en mere sikker og bekvem måde at legitimere sig på i en digital tidsalder





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