Nyt lægetilbud på Blå Kors Varmestue i Herning giver håb for udsatte borgere

Et nyt pilotprojekt i Herning bringer lægen tættere på udsatte borgere på Blå Kors Varmestue. Søren Vad, en af brugerne, fortæller om betydningen af det nye tilbud, der skal gøre det nemmere at få hjælp. Projektet er et samarbejde mellem Region Midtjylland og Blå Kors Danmark og har en årlig bevilling på 1,2 millioner kroner.

Det er ikke noget, man oplever hver dag, at Søren Vad fra Herning besøger en praktiserende læge. Men tirsdag blev det til virkelighed. - Det var rigtigt dejligt.

Nu sker der noget i stedet for, at alt står stille, siger Søren Vad. Han er en af de mange brugere af Blå Kors Varmestue i Herning, et sted hvor udsatte borgere kan finde husly, socialt samvær og en varm måltid. Nu er der kommet et nyt tilbud, hvor en praktiserende læge fremover vil besøge varmestuen en gang om ugen og åbne en ny klinik. Dette glæder Søren Vad meget.

- Vi på gaden har det svært med at komme til lægen. Mange har misbrugsproblemer, fordi det er det vigtigste for dem. Er du selv god til at gå til lægen? - Nej, det er jeg simpelthen ikke.

Jeg kunne godt blive bedre til det, men det er svært, når man allerede har skavanker, og vi har længe haft brug for, at en læge er tæt på os. - De bliver taget alvorligt. Den nye lægeklinik på varmestuen i Herning er en del af et pilotprojekt, som foregår i samarbejde mellem Region Midtjylland og Blå Kors Danmark.

Anne Mette Fløe Hvass, overlæge i socialmedicin og leder af projektet, forklarer, at målet er at bringe lægen tættere på borgerne og gøre det nemmere at få den hjælp, de har brug for. - Mange af de borgere, der kommer på væresteder og varmestuer, lever med både sygdom og svære sociale problemer. Det gør det svært at få en stabil kontakt til sundhedsvæsenet - både hos egen læge, på hospitalet og i andre tilbud, siger Anne Mette Fløe Hvass.

Den nye lægeklinik glæder også Anders Stagis, leder af Blå Kors Varmestue i Herning. - Ved at bringe lægen ind i varmestuen sidestiller vi den socialfaglige og sundhedsfaglige indsats og sender et klart signal om, at de ikke er forkerte - de bliver taget alvorligt, siger Anders Stagis. Regionsrådet i Region Midtjylland giver en årlig bevilling på 1,2 millioner kroner til projektet, der kører fra 2026 til 2029. Derefter skal det evalueres.

Efter sit lægebesøg tirsdag middag håber Søren Vad fra varmestuen, at den nye lægeklinik bliver et permanent tilbud. - Det er virkeligt vigtigt, at vi får den omsorg, så vi kan føle os lidt mere trygge i hverdagen, understreger han





