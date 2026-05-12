Nyt gennembrud: Tarmbakterie hjælper med at fastholde vægten efter slankekur

Ny forskning viser, at kosttilskud med bakterien Akkermansia muciniphila kan forbedre vægtvedligeholdelse efter vægttab. Eksperter ser potentiale i metoden, selvom yderligere studier er nødvendige for at forstå effekten fuldt ud.

Videnskab.dk har som mål at formidle forskningsnyheder til et bredt publikum på en læsbar og nuanceret måde. I artikler mærket 'Ny forskning viser' samler vores journalister dinerstyrende videnskabelige breakthroughs.

Det er ikke nogen nyhed, at det er svært at fastholde vægt efter en overstået vægttabsret. Men nu tyder en ny studie på, at tarmbakterien Akkermansia muciniphila Muligens kan hjælpe med at vedligeholde vægten på lang sigt.

Tarmbakterien, der gives som kosttilskud efter vægttabet, ser ud til at støtte et vedvarende vægtforhold. Ifølge forskerne er det årsagen til ikke kun at kosttilskud giver 40% af testpersoner fortsatte vægttab, men også at stofskiftet ændres refleks i mave-tarmkanalen, fedtvævsmetabolisme og inflammation dæmpes. Professor Jens Juul Holst fra Københavns Universitet, der er medforfatter til studiet, omtaler resultatet som et stort gennembrud. Selvom hormonelle forandringer ikke viser klar effekt, peger målinger på øget energitab og lavere betændelsesmarkører.

Christoffer Clemmensen, lektor fra Metabolismecentret på KU og medstifter af Ousia Pharma, anser det som det mest promisserende fremskridende inden for tarmbakterier til vægtstabilisering. Han pointerer dog behovet for yderligere undersøgelser til at sikre effektivitet og forstå det eksakte mekanisme bag effekten. Et væsentligt aspekt af studiet, ifølge forskerne, er kosttilskuddets tilgængelighed som håndkøbsmedicin, der vil betyde nemmere adgang til behandling. Samtidig medføler udviklingen mulighed for sundere vægtbehandling uden de ellers uventede bivirkninger fra andre slankemidler.

Men eksperter opfordrer til varsomhed, da samlingen af evidens mangler, og mulige ukendte virkninger ikke er afklaret. Fokus for fremtidig forskning vil være at målrette effektiviteten og bringe den nye indsigt ind i en klinisk funktion. I studiet blev kravet til forskellige samlinger rammet, herunder placeboeffekter og fornåede hormonmålinger, alt sammen for at sikre et robust resultat. Mulige parallelle molekylære mekanismer diskuteres endnu.

Studiet er blevet publiceret i Nature Medicine med titlen ''Pasteurized Akkermansia muciniphila MucT for weight loss maintenance in people with overweight and obesity: a controlled randomized trial''. Artiklen beskriver detaljeret de 197 deltagere, deres metaboliske ændringer og effekten af kosttilskuddet i forhold til kontrolgruppen. Videnskaben bakker op med en metode, der fokuserer på beskrivelsen af data for at sikre troværdighed. Der blev interviewet forskellige forskere i fagområdet for at skabe en bredde i informationen.

Vægttab Tarmbakterier Sundhedsforskning Stofskifte Akkermansia Muciniphila

