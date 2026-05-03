Nyt dansk cykelhold på kontinentalniveau fra 2027

CeramicSpeed Racing Aros Forsikring, med base i Herning, opgraderes til et kontinentalhold og vil konkurrere internationalt fra 2027. Holdet ser frem til øget konkurrence og vil fokusere på at udvikle lokale talenter.

Danmark og især Midt- og Vestjylland står over for en spændende udvikling inden for cykelsporten. Fra 2027 vil regionen kunne prale af et nyt cykelhold på kontinentalniveau, hvilket er sportens tredje højeste niveau.

Holdet, der har rødder i den veletablerede Herning Cykle Klub og bærer navnet CeramicSpeed Racing Aros Forsikring, tager et stort skridt fremad fra deres nuværende status som DCU-team. Denne transformation betyder, at holdet vil blive registreret hos den internationale cykelunion, UCI, og dermed åbnes der op for deltagelse i en bredere vifte af internationale løb. Sportsdirektør Martin Mortensen, selv en tidligere professionel cykelrytter, udtrykker sin begejstring: Det er spændende. Nu har vi talt om det så længe.

Initiativtager Ulrich Gorm Albrechtsen fremhæver, at timingen er perfekt, idet dansk cykling oplever et stærkt momentum, og regionen besidder en unik platform for at løfte cykelsporten til et nyt niveau. Beslutningen om at tage springet er blevet grundigt overvejet, og Albrechtsen understreger, at det er en naturlig udvikling for en by som Herning, der historisk set har fostret mange talentfulde cykelryttere. Holdets ambition er at fortsætte denne tradition og give lokale talenter mulighed for at konkurrere på internationalt plan.

Konkurrencen på kontinentalniveau i Danmark er allerede til stede, med Team Coloquick i Skive som det førende hold. Coloquick har i de seneste ti år leveret en række ryttere til cykelsportens elite, herunder stjernen Jonas Vingegaard. Herning-holdet er fuldt ud bevidst om denne konkurrence, men er overbeviste om, at de med den rette rytterbesætning og det nødvendige udstyr kan etablere sig hurtigt.

Ulrich Gorm Albrechtsen erkender, at de starter på et lidt lavere niveau, men udtrykker en stærk tro på holdets potentiale. Denne optimisme deles af Christian Moberg, sportsdirektør for Team Coloquick, der byder den nye konkurrent velkommen. Moberg mener, at øget konkurrence vil gavne dansk cykelsport som helhed, og roser Herning-holdets tidligere resultater.

Han påpeger dog også, at det kræver en betydelig indsats og økonomisk investering at opbygge et succesfuldt cykelhold, og spøger med, at Herning-holdet måske vil have brug for flere timer i døgnet for at nå deres mål. Team Coloquick ligger i øjeblikket nummer 67 på verdensranglisten, hvilket understreger deres position som et af de bedste kontinentalhold i Europa. For at kunne konkurrere på kontinentalniveau er det afgørende at have ryttere, der kan præstere i finalerne, understreger Martin Mortensen.

Han er dog fortrøstningsfuld i forhold til at tiltrække de nødvendige talenter. Han forventer, at holdets navn vil generere stor interesse, og at telefonerne vil ringe uafbrudt, så snart nyheden om holdets oprettelse bliver offentliggjort. Holdet har allerede demonstreret deres potentiale ved at præstere godt i UCI-løb. Ved GP Herning sikrede Markus Bugge Klitgaard en fjerdeplads, mens Noah Bøge tog en ottendeplads, og de var de eneste klubryttere i top 10.

Martin Mortensen konkluderer, at dette beviser, at holdet har niveauet til at tage springet op til kontinentalniveau. Selvom navnet på det nye hold endnu ikke er fastlagt, forsikrer Ulrich Gorm Albrechtsen, at økonomien er på plads, og at holdet vil være klar til at køre fra 2027. Dette er en milepæl for dansk cykelsport og et spændende kapitel for Herning Cykle Klub og hele Midt- og Vestjylland





