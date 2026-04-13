Nyhedsoversigt: Kærlighed, politik, gorillaer og cykelløb - og en tragisk fejl i Sorø Kommune

Denne nyhedsoversigt præsenterer et bredt udvalg af aktuelle begivenheder, herunder spørgsmålet om parforholdet fra 'Kærlighed hvor kragerne vender', langvarige regeringsforhandlinger, fejringen af den ældste gorilla, en chokerende sag om en pige i Sorø Kommune, og forskellige sportsbegivenheder. Vi ser også nærmere på medier, musik, boligmarkedet og influencere.

Samuel Hald valgte Ida Lindevang i 'Kærlighed hvor kragerne vender', men spørgsmålet er, om parret fortsat er sammen i dag. Det er et spørgsmål, som mange fans af programmet undrer sig over, mens de ivrigt følger med i parrets videre færd efter kameraerne er slukkede. Det er en del af spændingen ved reality-tv, at seerne kan spekulere og håbe på kærlighedens sejr, selvom statistikkerne ikke altid er på parrets side. I mellemtiden er der andre nyheder at forholde sig til, mens vi venter på svaret.

Regeringsforhandlingerne trækker ud, og der er stadig langt til verdensrekorden. Lise Toft Hessellund, vores korrespondent, er i en situation, der sætter perspektiv på langvarige forhandlinger. Mens politikerne forhandler, holder vi øje med, hvor langt de er fra at slå rekorden for længste regeringsdannelse. I en anden del af verden fejrede Fatou, den ældste kendte gorilla, sin fødselsdag. Med sine 69 år er hun et levende bevis på, at livet kan leves langt ud over det forventede. Hendes fødselsdag var en fest med grøntsager på menuen, et måltid tilpasset hendes alderdom og manglende tænder. Det er en reminder om den aldrende befolkning i dyreverdenen, hvor der skal tages hensyn til individuelle behov.

I Sorø Kommune har en tragisk fejl placeret en 8-årig pige i nærheden af familiemedlemmer, der af PET betragtes som en trussel mod hendes liv. Det er en chokerende sag, der rejser alvorlige spørgsmål om beskyttelse af børn i sårbare situationer. Pigen, der er lillesøster til Sara Johanne Jensen, som tidligere har fortalt om mishandling fra sine forældre, skal nu flytte for ottende gang. Kommunens beslutning er blevet kritiseret kraftigt, da den tilsidesætter advarsler fra både politiet og PET. Samtidig har Lotte Mejlhede, TV 2s USA-korrespondent, fejret 30 år i branchen, og hun har oplevet meget. Men ét klip står klart i hendes hukommelse, og det involverer en abe.

Helena Elver er blevet kåret til årets kvindelige landsholdspiller, en hyldest der viser hendes betydning for holdet. Også i andre dele af samfundet arbejdes der med ambitioner om at blive den bedste. Elias Boisen Bonde undersøger fænomenet 'looksmaxxing', mens Mads Pedersen måtte se sig overgået af Pogacar og Van Aert i cykelløbet, og erkendte at der ikke var mere i tanken.

I et andet perspektiv er Dronning Marys far, John Donaldson, død, og Kongehuset har offentliggjort meddelelsen, og der er udtrykt kondolencer ved Amalienborg Slotsplads. I sportsverdenen vandt Wout van Aert søndagens Paris-Roubaix, mens Mads Pedersen blev nummer syv, og Van der Poel fik en defekt. Pil oplevede et specielt øjeblik, da Tina Dickow fortolkede hendes sang 'Ildebrand'.

I debatten om boligmarkedet argumenterer Laura Frøbert Welinde, DTU-studerende, for, at forældres hjælp til unges boligkøb skaber ulighed. Endelig er Tobias Hamann udkommet med bogen ‘Influenza’, og Mads Pedersen og Lidl-Trek-holdet bruger et specielt dæksystem i Paris-Roubaix





