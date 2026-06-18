Nyhedsoversigt: Boligsalg, trafiktal, USA-Iran aftale og Apple-prisstigninger

Maj bød på flere bolighandler og færre trafikdræbte. USA og Iran indgik aftale om Hormouzstrædet. Apple varsler prisstigninger på grund af dyrere hukommelseschips. Skuespiller Daveigh Chase er død. Rusland styrker bånd til Asien.

I maj sikrede 8.688 købere sig en ny bolig, en stigning på tre procent sammenlignet med april. Det viser nye tal fra Boligsiden. Sammenlignet med maj sidste år er der dog tale om et fald i handlerne - i maj 2025 blev der solgt otte procent flere boliger.

Lejlighedssalget i hovedstaden er steget siden april, men ligger 17 procent lavere end sidste års niveau. Kommunikationsdirektør Birgit Daetz forklarer, at aktiviteten var usædvanlig høj sidste år, så faldet er ikke overraskende. En herskabslejlighed i Helsingør har eksempelvis været til salg i et år og tre måneder, på trods af en gennemsnitlig liggetid i byen på under fem måneder for lejligheder. Prisen chokerede begge hold i Hammerslag.

Samtidig viser Vejdirektoratets officielle opgørelse, at antallet af trafikdræbte i 2025 er det laveste siden 1930'erne - med undtagelse af 2021. Der var fem procent færre dræbte i forhold til gennemsnittet for 2020-2024, men antallet af alvorligt tilskadekomne er steget tilsvarende. Hver fjerde dødsulykke de seneste fem år relaterer sig til spiritus, narkotika eller medicin. Afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen understreger et stort behov for at sætte ind over for påvirket kørsel.

USA og Iran har lavet en aftale, som stopper krigen og genåbner Hormouzstrædet. DR har spurgt amerikanere, om krigen har været det hele værd. I teknologiverdenen planlægger Apple at hæve priserne, fordi hukommelseschips, som virksomheden bruger, er blevet dyrere. Det fortæller Apples administrerende direktør, Tim Cook, i et interview.

Vi gør vores bedste for at afbøde de store prisstigninger, der bliver sendt videre til os, og vi har forsøgt at skåne vores kunder, men situationen er uholdbar, siger han. Han oplyste ikke, hvornår priserne vil stige, eller hvilke produkter det drejer sig om - muligvis iPhone 18, der ventes lanceret i september. Boomet inden for kunstig intelligens har presset priserne op de seneste måneder.

I kulturverdenen er skuespiller Daveigh Chase, kendt for sin rolle i filmen The Ring fra 2002 og som stemmen til Lilo i Lilo & Stitch, død i en alder af 35 år. Hun døde af blodforgiftning efter et sygdomsforløb med meningitis på et hospital i Los Angeles. Ifølge manageren var hun indlagt på grund af fejlernæring før sin død. Chase startede sin skuespilkarriere som syvårig og modtog en pris for bedste stemmeskuespil for Lilo & Stitch.

Ledere fra 11 asiatiske lande indfandt sig til et topmøde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Kazan, hovedstaden i republikken Tatarstan. Topmødet markerer 35 års samarbejde mellem Rusland og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Lande (Asean), der blandt andre omfatter Thailand, Vietnam, Cambodja, Laos, Malaysia og Singapore. Målet er at styrke forbindelserne inden for sikkerhed, handel, investeringer og humanitært samarbejde. Under Ruslands krig i Ukraine har Putin arbejdet for at styrke politiske og økonomiske bånd til Asien.

I Storbritannien ventes Greater Manchesters mangeårige borgmester, Andy Burnham, at forsøge at udfordre premierminister Keir Starmer. I fodboldverdenen giver to indkasserede mål i kampen mod Kroatien en smule bekymring, men glæden over det sprudlende angreb fylder mest i fodboldens hjemland, Brasilien. USA's præsident, Donald Trump, bekræftede efter en middag med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, at han netop havde underskrevet en aftale.

Endelig får politiet i grænseområder i Finland og Sverige fra 1. juli mulighed for at rykke ud til alarmopkald i begge lande uden forudgående aftale. Det sker for at forhindre alvorlig fare for liv og helbred. Vicepolitichef Stefan Hector i Sverige udtaler: Vi tror og håber, at folk vil føle sig mere trygge





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