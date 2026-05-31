Nyhedsoverblik: Ebola, Trump, Texas og globale konflikter

Ebola spreder sig i DR Congo, Trump gentager Grønland-obsession, Texas primærvalg kan ændre magtbalancen, USA rammer iransk-bundet skib, droneangreb på atomkraftværk, colombiansk valg og fransk politi i aktion.

Efter syv år er hans milliarddyre James Bond computerspil endelig ude, og han ved præcis, hvad han skal bruge sin ene friweekend på. Men samtidig spreder ebola sig lige nu hurtigere i DR Congo end ved tidligere udbrud, ifølge Læger uden Grænser.

Der er aldrig før registreret så mange tilfælde af virussygdommen ebola så kort tid efter, at et udbrud er blevet erklæret. Det fortæller Alan Gonzales, operationel vicedirektør i den medicinske nødhjælpsorganisation Læger uden Grænser, om det aktuelle udbrud i DR Congo. For godt to uger siden blev et udbrud af ebola erklæret i DR Congo, efter at virussygdommen var gået ubemærket hen i flere uger. Flere end 1000 menes at være smittet, og mindst 223 har mistet livet.

Nabolandet Uganda har haft ni bekræftede ebola-smittede, og én har mistet livet. Læger uden Grænsers medarbejdere i DR Congo oplever, at indsatsen mod sygdommen ikke kan følge med ebola-spredningen, siger Gonzales. - Virkeligheden i dag er, at ingen kender det sande omfang og alvoren af dette udbrud. Nye mistænkte ebola-smittede rapporteres dagligt, mens hundredvis af prøver fortsat ikke er blevet testet, siger Alan Gonzales ifølge BBC.

Læger uden Grænser-direktøren mener, at arbejdet med at begrænse smittespredningen og levere humanitær hjælp til området er utilstrækkeligt - blandt andet på grund af lukning af grænser og lufthavne. Samtidig ankom Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef for Verdenssundhedsorganisationen (WHO), i dag til den ebolaramte provins Ituri i DR Congo. På et pressemøde opfordrede han folk til at søge behandling og advarede om, at ligene af ebolaofre er stærkt smitsomme.

Han understregede også, at der ikke er nogen godkendte vacciner eller behandlinger mod den sjældne variant af ebola, der lige nu spreder sig. I mellemtiden har USA's præsident, Donald Trump, endnu en gang delt et billede af sig selv over en grønlandsk by med teksten 'Hello, Greenland!

' på sit sociale medie Truth Social. Det er samme billede, han delte for en uge siden. Trump har længe fremhævet Grønlands strategiske betydning for USA og ytret ønske om at overtage øen. Under et besøg mødtes hans udsending med den grønlandske regering og deltog i erhvervskonferencen Future Greenland.

I Texas blev det dyreste primærvalg i USA's historie afviklet, hvor Donald Trumps kandidat, Ken Paxton, slog den siddende republikanske senator, John Cornyn. Det er ikke bare en triumf for Trump, men også en gave til demokraterne, som nu øjner mulighed for at vinde Texas' ledige sæde i Senatet til midtvejsvalget med deres kandidat, James Talarico - og dermed måske kunne tippe magtbalancen i Washington DC.

USA's militær har affyret et missil og beskadiget et skib, der sejlede under gambisk flag og havde kurs mod en iransk havn. Ifølge det amerikanske militær udsendte man mere end 20 advarsler om, at fartøjet overtrådte USA's blokade af iranske havne, inden missilet blev affyret. Det er det femte handelsskib, man har sat ud af drift, siden blokaden blev indført 13. april. Mere end 100 fartøjer er desuden blevet omdirigeret, oplyser CENTCOM.

Blokaden indebærer, at USA ikke tillader skibe at sejle til eller fra iranske havne i Omanbugten og Den Persiske Golf. I Europa melder Ruslands statslige atomenergiagentur Rosatom, at en drone har ramt en af turbinehallerne på atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine, men uden at beskadige centrale funktioner. Værket er Europas største og har været kontrolleret af Rusland siden marts 2020.

I Colombia står vælgerne over for et afgørende valg mellem forhandling eller hård hånd mod volden, når de i dag vælger ny præsident, fortæller DR's Sydamerika-korrespondent. I Paris er 8000 betjente sat ind for at holde styr på de mange fodboldfans, og hundredvis er anholdt. Samlet set er verdensbilledet præget af både sundhedskriser, politiske magtkampe og militære konfrontationer





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Trump Grønland Texas Valg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OVERBLIK Her er, hvad du skal vide om udbruddet af ebolaEn sjælden variant af ebolavirus skaber lige nu bekymring flere steder i Afrika.

Read more »

Gæster fanget i luften på Texas-forlystelsespark da rutsjebanen Iron Shark gik i ståOtte personer blev fanget 30 meter over jorden i forlystelsesparken Pleasure Pier i Texas, da rutsjebanen Iron Shark stoppede. Brandvæsenet reddede dem efter to timer, én efter én. Historien er en del af en række forskellige nyheder, herunder sportsskader, svindelsager, sociale apps og internationale protester.

Read more »

Antallet af mistænkte ebola-smittede runder 1000Udbruddet af dødbringende virussygdom spreder sig i DR Congo. Antallet af formodede smittede stiger.

Read more »

Texas-valg sender chokbølger gennem USA: Trumps kandidat slår siddende senatorDet dyreste primærvalg i USAs historie endte med sejr til Trumps favorit Ken Paxton over den siddende senator John Cornyn. Sejren kan dog gavne Demokraterne, der håber at vinde sædet ved midtvejsvalget. Samtidig debatterer Island et muligt EU-medlemskab efter mange års skepsis.

Read more »