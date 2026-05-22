En række nyhedsmeldinger fra Skive, Herning og Oksbøl omfatter en 34-årig mand, der blev sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, en 16-årig dreng, der blev sigtet for at have besiddet og kastet en håndgranat, Jonas Vingegaard i Giro d'Italia, Nets' systemfejl, en 60-årige mand, der blev dømt til tre års fængsel for momssvig, en hæveautomat, der blev stjålet i Oksbøl og en solrig forårsweekend.

En 34-årig mand blev sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer efter at han havde forsøgt at komme væk fra politiet i Skive . Manden havde accelereret i sin bil, men vendte tilbage til OK tankstation, hvor han smed bilen og løb væk.

Politiet fik ham til at erkende, at han havde taget narko før kørslen. Det er usædvanligt, at en person så åbent erkender sin egen drift, siger politiassistent Niels Bach. I et andet tilfælde blev en 16-årig dreng sigtet for at have besiddet og kastet en håndgranat mod en adresse i Herning. Han skal være i grundlovsforhør fredag.

I Giro d'Italia har Jonas Vingegaard overrasket med sin gode form, og han har nu en føring på 33 sekunder til Jonas Vingegaard. I et interview sagde Vingegaard, at han håber at kunne tage føringen tilbage i bjergene. I en anden nyhed blev det rapporteret, at Nets var uden drift i flere timer torsdag, hvilket ramte mange mennesker. Det var en form for systemfejl, der var årsagen til, men det er stadig under undersøgelse.

Søren Winge fra Nets sagde, at de har arbejdet på at udbrede offline betalingsløsninger siden det sidste nedbrud. I en anden nyhed blev en 60-årige mand dømt til tre års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 26,575 millioner kroner for momssvig af særlig grov karakter. Han fik udbetalt 26,575 millioner kroner i købsmoms i to af sine selskaber, men det var ikke berettiget. I et andet tilfælde blev der rapporteret om en hændelse i Oksbøl, hvor en hæveautomat blev stjålet.

Politiet arbejder på stedet og undersøger forholdene nærmere. I en anden nyhed blev det rapporteret, at det var muligt at se frem til en solrig forårsweekend med temperaturer, der kunne nå op til 20 grader. Det lyder fra Hans Wanner, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut. I et andet tilfælde blev det rapporteret, at to tyve mænd var blevet sigtet for at have stjålet varer i en værdi af 14.000 kroner i Herning





Stjålet svinemedicin fra svinetransportfirma i HerningPolitiet i Herning har bekræftet, at svinetransportfirmaet H&S Westergaard i Sunds er blevet ramt af indbrud, hvor svinemedicin, primært antibiotika, er blevet stjålet. Det er sket i tidsrummet mellem mandag den 18. maj og tirsdag den 19. maj.

Retten i Herning fastlægger fire ugers varetægtsfængsling for mand sigtet for to påsatte brandeEn 22-årig mand fra Herning er blevet idømt fire ugers varetægtsfængsling for at have været involveret i to påsatte brande i Ikast. Den ene brand medførte eksplosioner og skader på en 68-årig kvinde, mens den anden involverede overhaling af en varebil med brandbar væske.

Ny visitationzoner i Herning efter episoder med skyderi,brand og mishandling af butikker på grænseområdetDer er etableret to visitationzoner i Herning efter flere episoder, som involverer skyderier,brande,misbrug af håndgranater og mistanke om butikstyveri. Forvaltningsretten har pålagt Slesvig-Flensborg Amt at kontrollere, hvorvidt butikkerne i grænseområdet håndhæver pantloven. Ved at anke til Tysklands øverste forvaltningsdomstol inden for fire uger kan Slesvig-Flensborg Amt og erhvervsdrivende fra grænseområdet overtrækkes.

Politiet i Skive finder narkotika og våben i 50-årig mands hjemPolitiet i Skive har fundet narkotika og våben i en 50-årig mands hjem. Det er sket efter en patruljeraktion, hvor politiet ransagede adressen og fandt blandt andet kokain, hash, heroin, dopingmidler og en kasteøkse.

