Midtjyllands Politi har modtaget Arbejdstilsynet indstilling i en sag om en mulig overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Et højtryk ventes at etablere sig over Europa, mens andreUkrainen kan nå op til 25 grader, hvilket vil være første nationale dag i meteorologisk sensommer. Der er blevet anmeldt uroforhold på Baunevænget i Struer, og en 32-årig mand er blevet anholdt for vold overlevelsesforsøg.

Nu fortæller Midt- og Vestjyllands Politi, at de har modtaget Arbejdstilsynet s indstilling i sagen om, hvorvidt der er sket en overtrædelse af arbejdsmiljøloven. - Vi forventer, at sagen kan afgøres uden at skulle i retten.

Vi forventer derfor, at der heller ikke bliver et anklageskrift eller andet, som pressen kan få aktindsigt i, oplyser Anne Kirkegaard, kommunikationskonsulent ved Midt- og Vestjyllands Politi, i et skriftligt svar til TV MIDTVEST. Overtrædelse af arbejdsmiljøloven kan straffes med bøde og i særlige tilfælde fængsel, men hvis sagen bliver afgjort uden en retssag, bliver det ikke muligt at finde ud af, hvordan - og om - stutteriet er blevet sanktioneret.

TV MIDTVEST har spurgt Midt- og Vestjyllands Politi ind til, hvorvidt der er blevet givet en bøde til Stald Gavnholt eller ej, men af hensyn til tavshedspligten må de ikke udtale sig yderligere om sagen. TV MIDTVEST har også forsøgt at række ud til ejer af stutteriet Stald Gavnholt, Agnar Stefánsson, men han ønsker heller ikke at udtale sig. Efter flere ulveangreb i nærområdet, tør Edvard Rasmussen ikke længere lade sine dyr gå ude om natten.

Derfor mener han, at vi i Danmark er nødt til at tage stilling til: Vil vi have husdyr ude, eller vil vi af med ulven? Troels Lund Poulsen (V) fortæller her om partiets holdning til rent drikkevand og en fremtidssikring af rent grundvand. Begge dele blev heftigt diskuteret under folketingsvalgkampen.

- Derfor vil jeg gerne slå fast i dag, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforlove for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand, slår Troels Lund Poulsen fast. Du har brugt hele valgkampen på at tale mod et nationalt sprøjteforbud. Nu vender du på en tallerken. Hvorfor?

- Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi har en bedre beskyttelse af vores grundvand, siger Troels Lund Poulsen. Et højtryk ventes at etablere sig over Europa og sende varmere luft op over Danmark i næste uge.

Temperaturen stiger dermed gradvist fra på mandag og ser ud til at toppe næste weekend, hvor der er gode chancer for over 20 grader flere steder i landet. Enkelte prognoser sniger sig endda op omkring 25 grader, hvilket i givet fald vil opfylde kriteriet for årets første meteorologiske sommerdag. Det vestjyske bliver dog noget køligere





