Nyheder: Sydkoreansk præsident anklaget, thailandsk tronarving død, Ebola i Congo og mere

En oversigt over vigtige nyheder: Anklager mod Sydkoreas præsident, dødsfald i den thailandske kongefamilie, Ebola-udbrud i Congo, Storbritannien forsvarsminister afgår, Trump-symboler i USA, hemmeligt russisk dokument, dansk festival for handicappet, interne stridigheder i SF og ny pille fra Novo Nordisk.

Der er flere nyheder, der begivenheder i Danmark og verden, som dækker politiske, kulturelle og sundhedsmæssige emner. I Sydkorea er det blevet anklaget for, at præsident Yoon Suk Yeol har givet ordre til at indsætte militærdroner i Nordkorea for at skabe et prætekst for konflikt.

Præsidenten afviser anklagen, og han har allerede fået en livstidsdom for en anden sag i 2024, så den nye dom ikke har praktisk betydning. I Thailand døde kongens ældste datter og mulige tronarving efter en lang tids sygdom i en alder af 47 år. I Den Demokratiske Republik Congo er 676 personer testet positive for Ebola, og smitten har spredt til tre nye zone.

I Storbritannien afgår forsvarsminister Grant Shapps efter kritik af regeringens lave investeringer i forsvaret i en tid med stigende trusler. Hans efterfølger kommer fra posten som sikkerhedsminister, og ministeriet er i øjeblikket præget af debat om Storbritanniens forsvarsudgifter og militære kapacitet. Premierminister Keir Starmer står over for voksende krav fra egetLabour-partiet om at træde tilbage.

I USA blev tallene 8-6-4-7, et udtryk, der anvendes som opfordring til modstand mod præsident Trump, skrevet i græsset ved National Mall i Washington D.C. tæt på Det Hvide Hus. Dette sker lige før store menneskemængder samles i området på Trumps fødselsdag for at overvære en UFC-kamp, hvor Trump forventes at deltage. Ifølge en talsperson for USA's indenrigsministerium er markeringerne "vanvittig hærværk", der ikke vil blive tolereret.

Tidligere i april blev den tidligere FBI-direktør James Comey tiltalt for at true Trump på livet, fordi han delte et billede med tallene på Instagram. Et hemmeligt dokument om mulige russiske militæroperationer mod Europa, som DR har fået adgang til i dokumentaren 'Krigsplan Europa', løfter sløret for, at Rusland forbereder sig på en langvarig militær, politisk og økonomisk konfrontation med Europa. Der er dog bekymring for, om kilderne er pålidelige eller forsøger at vildlede.

I Danmark lukkede Benjamin Hav Sølund Festival i Skanderborg, verdens største festival for mennesker med udviklingshandicap. Han blev interviewet af Joan Rasmussen fra Handipressen, et medie, der fokuserer på mennesker med handicap. Der er også interne uenigheder i Socialistisk Folkeparti (SF), efter formand Pia Olsen Dyhr har genansat sin tidligere rådgiver, som blev udelukket fra partiet i 2020 efter anklager om seksuelle krænkelser. Rådmand Lotte Kofoed på Frederiksberg Rådhus har udtalt hård kritik af formandens beslutning.

Endelig forventer medicinalvirksomheden Novo Nordisk, at en ny pille vil være tilgængelig for briterne på recept inden for få uger. Der er også spørgsmål om den oprindelige grønne trepartsaftale mellem politiske partier i Danmark, og om den vil blive fulgt som planlagt. Banedanmark oplyser, at togene vil køre normalt i morgen efter en signalfejl hos GoCollective, der ramte omkring 50 afgange, men drift er nu normaliseret.

En dansk kvinde, Mette Rems, skiftede efter at have set historier om truede løver på Facebook sin hverdag i Danmark ud med at blive løvepasser i Sydafrika





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sydkorea Yoon Suk Yeol Militærdroner Nordkorea Thailand Kongefamilie Tronarving Ebola DR Congo Storbritannien Forsvarsminister Keir Starmer USA Trump National Mall Rusland Krigsplan Europa Danmark Sølund Festival Handicap SF Pia Olsen Dyhr Novo Nordisk Grøn Trepart Banedanmark Gocollective

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NSK sigter fem i sag om produktion og salg af illegale cigaretter | NyhederNational Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) sigtede i går fem personer for deres formodede roller i at have undgået at betale tobaksafgifter til staten for cirka 62 millioner kroner gennem illegal cigaretproduktion.

Read more »

Opdateringer: IT‑nedbrud, togstøj, grov skattegæld og skøb fodereføleSeneste bred vifte af nyheder om domino med Dao, GoCollective, skattemæssige problemer og flere aktuelle begivenheder.

Read more »

DR Congo registrerer knap 600 bekræftede tilfælde af ebola | NyhederI Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo) er antallet af bekræftede tilfælde af ebola steget til knap 600.

Read more »

Nyhedsoverblik: Fra globale konflikter til danske begivenhederEn omfattende gennemgang af aktuelle nyheder om international politik, danske retssager, sportsbegivenheder og kongelige nyheder.

Read more »