Nyheder: Sigtede for hvidvask, skyderi i København, masseskyderi i Sydafrika, inflation, demonstrationer i Mexico, tobaksafgifts sabotage, musikændringer og politisk kritik

Denne nyhedsoversigt dækker en række begivenheder inklusive anklager for hvidvask og korruption i et renoveringsprojekt, et skyderi i København med to anholdte, et masseskyderi i Sydafrika med mange døde, fortsat stigende inflation i Danmark, protester i Mexico mod lærere, en stor sag om illegal cigaretproduktion og tobaksafgifter, udskiftning af Grøn Koncert-optredener, diplomatisk kritik mellem Rusland og Nato, danske planer om at sænke momsen på frugt og grønt, samt en brand i Nordjylland.

Myndighederne oplyser i en udtalelse, skriver nyhedsbureauet AP, at politiet og den uafhængige antikorruptionskommission i alt har rejst 25 sigtelser mod en række mistænkte. De anklages blandt andet for hvidvask, forsøg på at forhindre rettens gang og skatteundragelse.

De syv personer havde forskellige roller i et stort renoveringsprojekt, der var i gang i højhusene, og de to sigtede virksomheder er projektets hovedentreprenør og et rådgivningsfirma. I en anden nyhed meddeles, at Anna Balslev er udnævnt til ny husinstruktør ved Det Kongelige Teater med en kontrakt på fire år indtil sommeren 2031, hvor hun afløser Morten Kirkskov, der har haft posten siden 2015.

Balslev udtaler, at Det Kongelige Teater som nationalscene er fantastisk og særligt, og at det er hendes ambition at fortsætte med at fortælle historier til og om alle i Danmark ved at være nærgående, modig og vedkommende i valget af værker. Københavns Politi har anholdt to 18-årige kvinder, en med tyrkisk og en med ukrainsk statsborgerskab, som sigtes for at have medvirket til et skyderi mandag aften i Bispeparken i Nordvest, hvor en 17-årig dreng skød mod en lejlighedsdør.

Fremstningerne finder sted i Retten på Frederiksberg i Vestre Fængsel, og anklagemyndigheden vil begære lukkede døre. I Sydafrika er mindst 12 personer dræbt og ni kommet til skade i et masseskyderi nær Johannesburg, i den uformelle bosættelse Cleveland. Skyderier i sådanne bosættelser er almindelige og nogle gange forbundne med bandevold og personlige konflikter. Ifølge politiet er der mindst ti formodede gerningsmænd, der kørte væk i en hvid bil, og motivet er endnu ukendt.

Danske prisstigninger fortsætter, idet inflationen stiger for tredje måned i træk; i maj steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,9 procent i forhold til samme måned sidste år. Især prisstigninger på hotelovernatninger og brændstoffer bidrager til den højere inflation. I Mexico blokerede adskillige tusinde demonstranter adgangsvejen til Estadio Azteca, et af VM-stadionerne, på grund af lærernes utilfredshed med deres arbejdsforhold. Mexicos præsident, Claudia Sheinbaum, har kaldt demonstrationerne for en provokation og påstået at have forsøgt med dialog uden held.

I Danmark sigtede National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) fem personer for deres formodede involvering i at have undgået tobaksafgifter for cirka 62 millioner kroner gennem illegal cigaretproduktion. En 56-årig og en 40-årig mand er sigtet for at have indrettet en professionel fabrik i Midtjylland og produceret mindst 32 millioner cigaretter.

En 33-årig og en 30-årig mand er sigtet for at have opbevaret mindst 9,6 millioner cigaretter i Jylland, og en kvinde er sigtet for hvidvask af ikke under 185.000 kroner. I musiknyheder har Grøn Koncert fundet en afløser for Benny Jamz: rapperen Sivas skal åbne Grøn i alle otte byer. Benny Jamz blev fjernet fra programmet efter at være blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af en kniv, en dom han har anket.

Endelig har ambassadøren i en skarp udtalelse efter en DR-afdækning af russiske forberedelser til en mulig krig beskyldt Nato for provokationer mod Rusland. I den danske politik indkaldte den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt (M) detailbranchen til et møde om at sænke momsen på frugt og grønt, og han udtaler, at han har stor tillid til, at branchen ønsker det samme som regeringen, nemlig at gøre det billigere at fylde indkøbskurven, og at han forventer et håndslag fra branchen.

I en brand i Nordjylland slog folk på bostedet alarm klokken 22.13, og da politi og brandfolk ankom, stod der flammer ud af taget. Bygningen kunne ikke reddes og blev derfor nedbrændt kontrolleret for at forhindre spredning. Politiet mistænker ikke en bevidst påsat brand, og årsagen til branden undersøges nærmere





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