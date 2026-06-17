Nyheder: Klima, politisamarbejde, litteratur og økonomi i Danmark og udlandet

Denne nyhedsopsummering indeholder bl.a. en forestilling om pukkelhvalen Timmy, et nalt finsk-svensk politisamarbejde, en posthum bog fra Ole Lund Kirkegaard, Fed rentefastrelse, råd om boligkøb, et USA-Iran forståelsespapir, lønproblemer på byggeprojekt, invielsen af Lynetteholms perimeter samt VM-fodbold og trafikproblemer på Øresund.

Pukkelhvalen Timmy, der først var set i Nordtyskland og senere fragtes gennem de indre danske farvande til Skagerrak, er nu blevet til emne for en forestilling i Hamborg, efter hun endte sine dage ved at strande på Anholt.

Den handler om den tværgående rejse og denulykke der omgav den. Samtidig er der indgået en ny samarbejdsaftale mellem politiet i grænseområderne i Finland og Sverige, der træder i kraft den 1. juli. Aftalen gør det muligt for politibetjente i begge lande at udføre indgreb og reager direkte på alvorlige hændelser i det andet land uden forudgående aftale.

Det schweiziske system sigter til at forhindre alvorlig fare for liv og helbred, og den svenske vicepolitichef Stefan Hector siger, at denne udvikling vil øge borgernes tryghed. Finsk politi understreger, at samarbejdet bliver en vigtig hjælp, især i de nordlige, tyndt befolkede egne, hvor der er færre betjente. Den danske sundhedssektor fokuserer på et andet emne: på niårsdag med donorlunger fortæller Dorte Chabert om sit nye liv og den taknemmelighed, der følges af konstant frygt for tilbagefald.

Børneforfatteren Ole Lund Kirkegaard, der døde for 47 år siden, får en posthum bogudgivelse. Hans datter har fundet et gammelt manuskript blandt sine personlige papirer og har selv tilpasse det til moderne taster; udgiveren Gyldendal kalder det en stor dag. Den amerikanske libreale bank Federal Reserve har fastholdt renten efter en enstemmig beslutning i sin FOMC-komité, hvilket var i overensstemmelse med mange økonomers forventninger.

Markedet vil nu holde øje med signaler fra William Dudley og andre, der peger på fremtidig pengepolitik. Boligmarkedet får opmærksomhed: boligøkolog Mira Lie Nielsen udtaler, at det er muligt at finde boliger, man faktisk kan betale, og hun fremhæver vigtigheden af at forstå sin økonomi. I udenrigspolitikken er der fremskridt mellem USA og Iran; en amerikansk embedsmand har oplæst et forståelsespapir (MoU) for internationale medier, der skal danne ramme for en mere detaljeret aftale om Irans atomprogram.

Inden for Danmark reagerer Region Sjælland på uregelmæssigheder i lønudbetalinger til byggearbejdere ved Odense Universitetshospital. Regionsrådsformand Bo Libergren understreger vigtigheden af rettidig løn og gode vilkør i Danmark, og lovede en forstærket kontrol. I København inviedes Lynetteholms perimeter af Kong Frederik; den skal fungere som stormflodsikring og bliver en del af den kommende bydel. Offentligheden vil få adgang til at gå hele vejen omkring området i august.

Sportsnyhederne dækker også Ghana's første VM-kamp mod Panama, hvor den tidligere fodboldspiller Razak Pimpong har opfordret eleverne på Hald Ege Efterskole til at støtte det ghanesiske hold. Endelig er der trafikproblemer ved Øresundsbroen, hvor en elfejl satte togdriften ud. Skånetrafiken indsatte pendulbusser, men der opstod lange køer ved Københavns Lufthavn, da passagerer ventede på alternativ transport til Malmö





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