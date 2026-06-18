Nyheder i Danmark: Spiludgivelse, dom i voldtægtssag, affaldssortering og mere

En samling af vigtige nyheder fra Danmark dækkende videospillet GTA 6, en streng dom i en voldtægtssag, politisk vilje til at forenkle affaldssortering, en større politiudrykning, Ronaldo-speculation, TV 2 retssag, vejrprognose, skærpet straf i groyse sag, EU-betalinger, ny børnebog fra Ole Lund Kirkegaard, russisk raffinaderi angrebet og en anholdelse for child abduction fra Aarhus, samt en grøn omstilling i Aarhus varmeforsyning.

Det længe ventede videospil Grand Theft Auto VI, også kendt som GTA 6 , får sin officielle udgivelse den 25 juni. Spillet er i udvikling i over et årti og har oplevet flere udgivelsesudsættelser.

I en alvorlig retssag i København er en 38-årig mand blevet idømt otte års fængsel for en fuldbyrdet voldtægt og to forsøg på voldtægt, der alle fandt sted i nytårsdag 2025. Voldtægten blev begået med trussel om en kniv på en adresse i Sydhavnen. Samtidig arbejder flere politiske partier på Københavns Rådhus på at reducere antallet affaldsorteringsspande for borgerne fra syv til fire, for at gøre affaldssortering mere overskuelig.

I en anden udfoldelse af politiets arbejde er der ved en større begivenhed i byen, hvor cirka ti køretøjer fra politi og beredskab er blevet udsendt. Ifølge vagtchefen er man ved at undersøge årsagen til, at nogle personer har fået det dårligt, og selvom køretøjerne er trukket ud af bygningen, vil der ikke blive foretaget yderligere evakueringer. En reporter fra DR fortæller, at forholdene på stedet er rolige, og at der ikke er pågået nogen ambulancekørsel.

I fodboldsverden er der spekulationer om, at Cristiano Ronaldo muligvis er på vej mod sit sidste VM, men hos hans klub JBS forbliver han en central del af fremtiden. En retlig episode involverer TV 2, hvor Politiet Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) tidligere krævede udlevering af råbånd og sms-korrespondancer i forbindelse med dokumentaren Den sorte svane, men kravet er nu bortfaldet.

Chefredaktør Michael Nørgaard udtaler, at TV 2 ikke kunne få oplyst, om de var under efterforskning eller betragtes som mistænkte. Med hensyn til vejret vil en varm og fugtig luftmasse brede sig over Danmark i de kommende dage, mens søndag forventes at blive frisk og tør. Østre Landsret har skærpet straffen i en sag om grooming, stalking, brud på tilhold og blufærdighedskrænkelse af fem drenge på Vestsjælland.

Anklagemyndigheden havde krævet forvaring, men landsretten afviste dette og uddøde en tidsbestemt fremtidig fængselsstraf. Ifølge finansminister Lars Løkke Rasmussen er Danmark villig til at bidrage mere til EU, men et cypriotisk kompromisforslag fra EU-formandskabet anses for at gå for langt. Endvidere er der en litterær nyhed: Den anerkendte børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard, der døde for 47 år siden, får en posthum udgivelse med bogen Kalle og Kaptajn Skipper, baseret på et gamle manuskript, som hans datter har bragt i live.

I en udenrigspolitisk udvikling er Moskvas største olieraffinaderi for anden gang denne uge blevet ramt af et ukrainsk angreb, der har sat anlægget i flamme og dækket byen med tyk røg. Dette angreb beskrives som det største på Moskva siden starten af krigen i Ukraine. Endelig er en mand fra vest for Aarhus blevet anholdt for at have sendt sin datter til Libanon på genopdragelse i mere end fire år, fra sommeren 2017 til efteråret 2021.

Den 50-årige mand sigtes også for at have truet pige på livet og for at have slået hende hårdt med et kosteskaft, så hun fik vanskeliggøret gang. I Aarhus kommenderer en stor omstilling i varmeforsyningen, når Studstrupværket skal opgradere fra afbrænding af træpiller til at bruge varmepumper til elektrisk opvarmning af fjernvarmevandet, hvilket vil tillade produktion fra vedvarende energikilder, som direktør Bjarne Munk Jensen forklarede





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