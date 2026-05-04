Nyheder i dag: Fodbold, protester, Tour de France og mere

Fodbold eksperter David Nielsen og Lars Jacobsen var i pausen af kampen mellem FC Midtjylland og Viborg enige om, at Dario Osorio burde have modtaget et rødt kort for sin forseelse mod Daniel Anyembe.

Debatten om udvisninger og dommerkendelser fortsætter med at præge fodbolddiskussionerne, og denne hændelse er blot et eksempel på de kontroverser, der ofte opstår i løbet af en kamp. Det er afgørende for fair play og sportslig integritet, at dommerne træffer korrekte beslutninger, men det er ikke altid let i det hurtige spil. I New York er der opstået en voksende protestbevægelse, der opfordrer til boykot af Met Gala, den årlige modegalla.

Årsagen er, at tech-milliardæren Jeff Bezos, grundlæggeren af Amazon, er blevet udpeget som hovedsponsor for arrangementet. USA-korrespondent Celina Liv Danielsen rapporterer, at kritikken bunder i Bezos' forretningspraksis og den stigende ulighed, som mange mener, han bidrager til. Protesten illustrerer den stigende opmærksomhed omkring virksomheders sociale ansvar og den indflydelse, de har på samfundet. Den franske cykelrytter Paul Seixas har sikret sig en plads i Tour de France til sommer.

Han afslørede nyheden i en rørende video, hvor han fortalte sine bedsteforældre om sin deltagelse. Seixas' drøm om at køre verdens største cykelløb er nu blevet en realitet, og han ser frem til at repræsentere Frankrig og kæmpe om sejren. TV 2's reporter Andrea Dragsdahl har besøgt Kyiv Zoo i Ukraine, hvor dyrepasserne gør en ekstraordinær indsats for at sikre dyrenes trivsel under de vanskelige omstændigheder, der er skabt af krigen.

Dyrepasserne arbejder utrætteligt for at give dyrene en følelse af normalitet og tryghed, selvom de lever i en krigszone. Peter og Michael, der driver en Meny-butik i Kalundborg, er både kolleger og ægtefæller. Deres forhold er unikt, men det betyder ikke, at de er ens. TV 2 ØST PLAY viser første afsnit af serien 'Købmand og kærlighed', der giver et indblik i deres liv og arbejde.

Serien udforsker dynamikken i deres forhold og de udfordringer, de møder som både forretningspartnere og ægtefolk. Den 18-årige James Bogere oplevede en euforisk stund, da han scorede i de sidste minutter af kampen mod Sønderjyske, hvilket sikrede AGF en 2-1 sejr. Han beskriver det som en drøm, der er gået i opfyldelse at spille i Danmark, og han er taknemmelig for muligheden for at bidrage til holdets succes.

Lidl har lanceret en permanent prisreduktion på over 200 varer, hvilket har fået Netto, Danmarks største discountkæde, til at svare igen med lignende tiltag. Priskrigen kommer i kølvandet på, at Nettos ejer, Salling Group, har varslet prisstigninger på grund af situationen i Mellemøsten. Skjern Håndbold missede muligheden for at nå semifinalen, da de tabte til GOG med 36-27. Emil Bergholt udtrykker skam over holdets præstation og erkender, at de ikke levede op til forventningerne.

Inter har sikret sig det italienske mesterskab for 21. gang i historien efter en 2-0 sejr over Parma. Holdet har leveret en imponerende sæson og kan nu fejre en stor triumf. Tusindvis af kvinder er samlet til den årlige damefrokost på Døllefjelde-Musse marked, hvor der er fri bar, mandestrip, kostumer og konkurrence om den fedeste hat. Arrangementet er en tradition, der samler kvinder fra hele landet til en festlig og underholdende dag.

Den første storkeunge i år er klækket i reden, der bebos af storkene Connie og Thorkild. Det er det første af fem æg, der er klækket natten til søndag. Emil Marling måtte afbryde visningen af et tv-program, da han så sig selv i en ophedet diskussion med sin medforræder. Historien kan høres i podcasten 'Fanget af Forræder' eller ses på TV 2 Play.

Viborg FF-træner Nickolai Lund er blevet spurgt om Midtjyllands held med selvmål fra deres modstandere i de seneste kampe i mesterskabsspillet. Burhan G fortolkede Tina Dickows hit 'Open wide', men han følte sig pludselig som om, han var til eksamen, da han skulle spille den for hende. Morten Dahlin (V) er klar til at fortsætte forhandlingerne, hvis de bryder sammen, men Hans Engell undrer sig over Venstres taktik ved regeringsforhandlingerne





