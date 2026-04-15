Nyheder: Hardball-gevær i Skive, indbrud i Thisted, togkaos, Axelsens karrierestop og bøder til supermarkeder

Flere aktuelle nyhedshistorier: En mand anholdt med hardball-gevær, indbrud med biltyveri, togtrafik aflyst, Viktor Axelsens karrierestop og bøder til supermarkeder for salg af tobak.

En mand blev tirsdag anholdt i Skive, efter at han gik rundt i det offentlige rum med et hardball-gevær, der til forveksling lignede en AK-47. Ifølge politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive blev politiet alarmeret klokken 22.40. Anmelderen bemærkede heldigvis, at der var tale om et hardball-gevær, hvilket betød, at manden ikke blev sigtet for ulovlig våbenbesiddelse i sig selv. Hardball-geværer er nemlig ikke ulovlige i sig selv. Men det er ulovligt at bære dem i det offentlige rum. Politiet rykkede ud og konfronterede den 54-årige mand. Ud over hardball-geværet fandt politiet også 60 kanonslag og et multitool med en kniv i mandens besiddelse. Den 54-årige blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen for at have båret geværet i det offentlige rum. Han blev også sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven på grund af kanonslagene samt knivloven, da han ikke kunne give en gyldig grund til at have kniven på sig. Både multitool-kniven og de 60 kanonslag blev konfiskeret af politiet.

I en anden sag oplevede en familie på Runevej i Sjørring vest for Thisted et indbrud natten til onsdag. Familien blev vækket af mistænkelige lyde og opdagede kort efter, at der havde været indbrud i deres hjem. Politikommissær Niels Kristensen fra lokalpolitiet i Thisted oplyser, at flere værdifulde genstande er blevet stjålet fra adressen. Blandt de stjålne genstande er familiens bil, to cykler og en knallert. Derudover er en række andre genstande fra huset blevet stjålet, men politiet har endnu ikke fastlagt præcis, hvad der mangler. Bilen blev senere fundet efterladt på samme vej. Politiet er i gang med at sikre tekniske spor både fra huset og fra bilen for at finde frem til gerningsmændene. De undersøger også mulighederne for videoovervågning i området, som kan give vigtige spor i efterforskningen.

Nyheden berører også en anden sag, der vedrører Kim Astrup fra Videbæk. Kim Astrup, der er en kendt badmintonspiller med en imponerende karriere, hvor han blandt andet har vundet to OL-guldmedaljer, to individuelle VM-guldmedaljer, guld ved VM for hold og et hav af andre store titler. Han har været en central del af det danske landshold i mange år og har haft mange oplevelser med Viktor Axelsen, både under træning og til turneringer rundt omkring i verden. Astrup udtrykker stor tristhed over, at Axelsen er tvunget til at stoppe sin karriere på grund af en langvarig skade. Astrup beskriver det som en hård situation og understreger det store offer, Axelsen har gjort gennem sin karriere.

En anden sag drejer sig om en motorcyklist, der blev snuppet i at køre alt for stærkt. Manden blev taget i at køre mindst 141 kilometer i timen på en motorcykel i en zone, hvor man kun må køre 80 kilometer i timen. Det svarer til en hastighedsovertrædelse på over 76 procent. Hastighedsovertrædelsen førte til en sigtelse.

I en anden sag er to supermarkedskæder og to kiosker blevet idømt bøder for at have overtrådt loven om salg af tobaks- og nikotinprodukter. De blev straffet for ikke at skjule disse produkter tilstrækkeligt. Forbrugerombudsmanden har oplyst, at der er tale om 365discount, Netto og to kiosker, der har accepteret bøder på i alt 175.000 kroner. Denne sag er et eksempel på, at forbrugerbeskyttelsen er i fokus.

Onsdag morgen oplevede togpassagerer aflysninger på strækningen mellem Herning og Vejle. GoCollective har valgt at aflyse alle tog på strækningen foreløbigt frem til først på eftermiddagen. Årsagen er ifølge Banedanmark, der er i gang med at reparere nogle spor ved Kølkær. Første melding var, at arbejdet ville være færdigt klokken 10, men nu er det blevet udskudt til klokken 14. GoCollective arbejder på at indsætte erstatningstransport fra Vikingbus. Det forventes dog, at aflysningerne vil fortsætte et stykke tid endnu, da det tager tid at genoprette normal drift. Denne situation påvirker mange passagerers rejseplaner.

Boligmarkedet oplever i øjeblikket en stigning i interessen. Finans Danmark har udgivet en pressemeddelelse, der viser en solid fremgang i boliginteressen på tværs af landet sammenlignet med sidste år. Peter Jayaswal, der er direktør for Realkredit og ejendomsfinansiering hos Finans Danmark, udtaler, at væksten i antallet af lånetilbud til boligkøb i alle landsdele indikerer, at flere danskere er klar til at realisere deres boligdrøm.

Rådet for Sikker Trafik har offentliggjort en undersøgelse, der viser ændringer i bilisternes adfærd. Undersøgelsen peger på, at øget fokus på fart, sikkerhed og risiko for bøder samt de rekordhøje brændstofpriser har betydning for trykket på speederen. Undersøgelsen, som er foretaget af Rådet for Sikker Trafik og Norstat, er gennemført blandt 1.000 bilister fra den 24.-29. marts. 45 procent af de adspurgte bilister angiver, at de højere brændstofpriser får dem til at sænke farten.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiske Udtalelser, Ulykker og Internationale Spændinger: Et Overblik over Dagens NyhederDagens nyheder præsenterer en række vigtige begivenheder, herunder politiske kommentarer, tragiske ulykker og internationale spændinger. Præsidentens kritik af paven, undersøgelser af fundne knogler, en farlig bro, kommunal støtte til småbørnsforældre, det ungarske valg, våbenhvilebrud, politiske holdninger, blokade i Hormuzstrædet og en tragisk ulykke er blandt de emner, der dækkes. Disse begivenheder kaster lys over de komplekse udfordringer og udviklinger, der præger verden i dag.

Read more »

Skoler mindes dræbte i weekendens knallertulykke ved Skærbæk | NyhederBåde Tønder Ungdomsskole og Distriktsskolen Skærbæk holder en kort mindehøjtidelighed i dag.

Read more »

Nyheder fra Viborg, FC Midtjylland, Ikast, Sahara og mere: Samlet overblik over dagens vigtigste historierDagens nyhedsoverblik dækker alt fra en Viborg-kvindes oplevelser med modelbilleder til FC Midtjyllands transferbeklagelser, politiets indsats mod narkohandel, Ikast Håndbolds udfordringer med målvogter, Arlas fusion aflysning, forsøg på biltyveri, problemer med fødevaremærkning, et kirketyveri, sand fra Sahara, voldsepisoder i Holstebro og Dansk Industris advarsel om økonomi. Oversigten giver et bredt indblik i en række aktuelle emner af interesse.

Read more »

Kærlighed, politik, dyr og kontroverser: Dagens nyhederSammenfatning af dagens nyheder: Status på 'Kærlighed hvor kragerne vender', regeringsforhandlinger, den ældste gorilla, en fejlanbringelse af et barn, erindringer fra en korrespondent, årets landsholdsspiller og tendensen 'looksmaxxing'.

Read more »

Nyheder i Danmark: Lukning af købmand, varsler fra Bravo Tours, brand i elbil og politiets eftersøgningFlere vigtige begivenheder præger nyhedsbilledet i Danmark. En lokal købmand lukker efter over 100 års handel, rejseselskabet Bravo Tours sender ekstraregninger, en brand opstår i en elbil i Silkeborg, og politiet efterforsker en sag i Viborg.

Read more »

Folketinget udskyder møde og nyheder fra Ukraine, Kina, USA, Mellemøsten og dyreverdenenFolketinget udskyder møde på grund af bopælssag. Droner er livsvigtige i Ukraine. Brand i BYD's parkeringshus. Trump kritiserer pave Leo. Iran bruger LEGO i propaganda. Nyheder om Kærlighed hvor kragerne vender, regeringsforhandlinger og den ældste gorilla i verden.

Read more »