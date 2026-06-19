Nyheder fredag: Salg af Joaquim Nazaré, flerfoldige arrestationer og vejrhændelser

Fredagens nyheder omfatter Skjern Håndbolds salg af Joaquim Nazaré til en ukendt udenlandsk klub, politiets beslaglæggelse af stoffer i Viborg, fald i dansk alkoholsalg, togaflysninger pga. teknisk fejl, nye indtægter fra udenlandske fartsyndere, sommervejr med skybrudvarsel, hærværk mod museumstog, Chos rolle ved VM og store uante feriepenge hos danskere.

Den portugisiske højre back Joaquim Nazaré har forladt Skjern Håndbold , selvom han netop havde forlænget sin kontrakt til 2027. Klubben meddelte fredag, at den 24-årige spiller er blevet solgt til en hidtil ukendt udenlandsk storklub.

Sportschef Thomas Klitgaard udtaler, at det er en strategisk beslutning, der passer til klubben langsigtede planer, og at sådanne muligheder ofte opstår i sportens verden. Nazaré kom til Skjern for tre år siden og har været en vigtig del af holdet, herunder med at hjælpe klubben til DM-sølv. Skjern har en historie med at udvikle og sælge spillere som Noah Gaudin, Christoffer Bonde og Emil Bergholt. Årsagssagen til salget er ikke blevet offentliggjort, og prisen for Nazaré er ikke oplyst.

I en anden sag arresterede politiet i Viborg en 34-årig kvinde fredag efter et større fund af stoffer på hendes adresse. Der blev fundet 586 gram amfetamin, 106 gram hash og 13.500 kroner. Kvinden fremstilles i et grundlovsforhør, og politiet ønsker ikke at kommentere yderligere, før forhøret er afsluttet. Tjenesteudbydere rapporterer, at danskerne købte mindre alkohol i 2025 sammenlignet med 2024.

Tal fra viser, at der solgte 42,6 millioner liter ren alkohol, svarende til 8,8 liter per voksen over 18 år eller 11,3 genstande per uge. Det er en nedgang fra 9,1 liter i 2024, hvilket indikerer en trend mod mere restriktivt forbrug. En teknisk fejl hos Banedanmark førte til, at GoCollective fredag aflyste flere togafgange i det midt- og vestjyske.

Påvirkede ruter inkluderer Aarhus H til Viborg (08.30), Viborg til Aarhus (09.49), Silkeborg til Skanderborg (09.37) og Skanderborg til Silkeborg (10.10). Dog blev en afgang fra Silkeborg (09.37) senere opdateret til at køre som planlagt. Fejlen skyldes signalproblemer på Banedanmarks infrastruktur. Politiets Administrative Center under Midt- og Vestjyllands Politi har siden december 2024 brugt det europæiske Eucaris-system til at udstede bøder til udenlandske fartsyndere.

I løbet af halvandet år har dette genereret 41 millioner kroner i statskassen. Politiet understreger, at målet er at forbedre trafiksikkerheden og sikre ligebehandling mellem danskere og udlændinge. Fredag og lørdag forventes temperaturer mellem 27 og 28 grader, men lørdag brings byger med risiko for skybrud og torden, især vest for Storebælt. Meteorologisk Institut varsler potentielt kraftige tordenbyger, der kan medføre dobbelt skybrud (mindst 30 mm nedbør på en halv time).

Et VW & Retro Museum i Ulfborg rapporterer hærværk mod et gammelt VLTJ-tog natten til fredag, efter en lignende episode 19. maj. Museet modtog toget som donation. Ved VM i fodbold spillede FC Midtjylland-angriber Cho Gue-sung en kort rolle i Sydkoreas 0-1 nederlag til Mexico. Han blev indskiftet med et kvart tilbage og sendte et kraftfuldt hovedstød, der blev rednet af Mexicos målmand.

ATP oplyser, at omkring 1,4 millioner danskere i alt har 12 milliarder kroner i feriepenge stående på FerieKonto. Mange er uvidende om, at de har midler til rådighed, især timelønnede eller personer, der har skiftet job. ATP opfordrer alle til at tjekke på borger.dk for at finde ud af, om de har feriepenge til gode





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