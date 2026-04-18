Nyheder fra sportens verden: Ishockey-finale, svømmerekord og skøjteløber-pause

Få et overblik over de seneste sportsnyheder, herunder Herning Blue Fox' sejr i DM-finalen i ishockey, Robert Falborg Pedersens danske rekord i svømning, kunstskøjteløberen Yuma Kagiyamas pause, og en advarsel til en rytmisk gymnast. Læs også om den schweiziske ishockeytræners afskedigelse og svømmeren Helena Rosendahl Backs flytning til et nyt træningscenter.

I en dramatisk DM-finale i ishockey sikrede Herning Blue Fox sig fredag aften en 3-1 sejr over Herlev Eagles i den første kamp. Morten Poulsen viste sig som en nøglespiller med to mål, og Patrick Bjorkstrand leverede ligeledes et afgørende bidrag til sejren. Kampen var tæt det meste af vejen, men Herning trak fra i slutfasen, hvilket efterlod Herlev med et nederlag efter den første finalekamp.

Særligt Hernings føringsmål til 2-1, scoret af Patrick Bjorkstrand i powerplay blot 1 minut og 18 sekunder før tid, viste sig at blive afgørende for kampens udfald. I et desperat forsøg på at udligne, tog Herlev målmanden ud og satsede med en ekstra markspiller i slutfasen. Denne strategi udnyttede Morten Poulsen til at cementere Hernings sejr med et mål til 3-1 et halvt minut før det endelige fløjt. Svømningens verden blev også præget af rekordbrydning, da Robert E. Falborg Pedersen fra Gladsaxe Svømmeklub torsdag aften satte en ny dansk rekord i 50 meter fri under Danish Open. Allerede fra start var der højt tempo, da Pedersen sprang i vandet på Bellahøj Svømmestadion. Med en imponerende tid på 22,34 sekunder på 50 meter fri (langbane) overgik han Jakob Andkjærs tidligere rekord fra 2009, som lød på 22,36 sekunder. Rekorden blev dermed forbedret med blot to hundrededele af et sekund. Pedersen udtalte efterfølgende i en pressemeddelelse fra SvømDanmark: Det spiller bare lige nu, og det er skyld i, at jeg svømmer så hurtigt. Nu glæder jeg mig ekstra meget til fredag, hvor et af mine primære løb er på programmet. Danish Open fortsætter frem til søndag og tjener som den sidste chance for at kvalificere sig til EM på langbane i august. I kunstskøjteløb har den japanske løber Yuma Kagiyama sikret sig en sølvmedalje, placeret lige efter Kasakhstans Mikhail Shaidorov. Den ellers anerkendte favorit, amerikaneren Ilia Malinin, skuffede under konkurrencen. Efter flere år med opdæmmet frustration meddeler den 22-årige japaner nu, at han trækker sig tilbage fra isen for en midlertidig pause i den kommende sæson. Han begrunder beslutningen med et behov for at reflektere, som han delte i et opslag på Instagram. Kagiyama udtalte: Jeg vil bruge denne tid til at genopdage, hvad der gør kunstskøjteløb så specielt, tage nye udfordringer op og reflektere over mig selv, mens jeg ser fremad. Han understregede dog, at pausen er temporær. En advarsel er blevet udstedt i forbindelse med rytmisk gymnastik efter en hændelse ved et World Cup-stævne i Sofia. En 15-årig sølvvinder, Ilterjakova, som stillede op som neutral atlet, undlod at vende sig mod flagene bag podiet under afspilning af den ukrainske nationalmelodi, hvilket er et krav. Som konsekvens heraf har hun modtaget en advarsel. En yderligere overtrædelse af retningslinjerne vil medføre, at hun mister retten til at konkurrere som neutral atlet. Det Internationale Gymnastik Forbund (FIG) skriver: Neutrale atleter har det fulde ansvar for at undgå enhver handling, der kan opfattes som respektløs eller politisk motiveret. Patrick Fischer, der har haft en markant rolle som landstræner i ishockey i et årti og ledt Schweiz gennem en gylden æra med tre VM-sølvmedaljer (2018, 2024 og 2025), er blevet fritstillet. Baggrunden for beslutningen er hans indrømmelse af at have anvendt et falsk vaccinecertifikat under vinter-OL i Beijing i 2022. SIHF-præsident Urs Kessler udtalte til forbundets hjemmeside: Sagen er afsluttet juridisk, men den har udløst en offentlig værdi- og tillidsdiskussion, som forbundet tager meget seriøst. Tillid og integritet er central i vores sport og vores forbund. Fischer havde købt certifikatet via Telegram for 400 schweizerfranc (ca. 3.200 DKK) i bitcoin for at omgå coronarestriktionerne. Sagen blev dog opdaget af politiet, hvilket resulterede i en dom for dokumentfalsk og en bøde på omkring 315.000 kroner. Selvom den juridiske sag er afsluttet, har hændelsen skabt en alvorlig tillidskrise for det schweiziske ishockeyforbund, hvilket har ført til deres beslutning om at afskedige Fischer. Helena Rosendahl Back vil fra sommeren skifte base fra Aalborg Svømmeklub til Nationalt Træningscenter i København. Selvom hun flytter, vil hun fortsat repræsentere Aalborg Svømmeklub. Flytningen sker i et strategisk træk for at forbedre hendes muligheder for medaljer ved fremtidige mesterskaber, herunder VM, EM og især OL om to år. Rosendahl Back forklarer sin beslutning: Der er færre svømmere per træner, så der er mere fokus på individuel træning, og jeg kommer tættere på flere eksperter til at sparre med. Selv om jeg har været glad for Aalborg og taget store skridt her, er det et endnu mere attraktivt og professionelt setup i København. Landsholdschef Thomas Stub ser et betydeligt potentiale i den 25-årige svømmer, der tidligere har opnået en fjerdeplads ved OL i 200 meter butterfly og en sølvmedalje ved VM i 2024 i samme disciplin. Stub mener: Så det handler om fokus på sig selv, men jeg er helt sikker på, at hun kan tage flere skridt, og jeg tror bestemt ikke, at vi har set det bedste til hende endnu





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politi med løftet pegefinger til bilister efter bøderegn på motorvej | Nyheder38 bilister er blevet sigtet for at bruge deres mobiltelefoner under kørslen, da Fyns Politi tidligere på ugen var til stede på motorvejen med særligt fokus på uopmærksomme bilister.

Nyheder fra Danmark: Tilbagekaldelser, Lystfiskeri og VirksomhedsændringerDenne nyhedsoversigt dækker forbrugertilbagekaldelser af nudler og rosiner grundet sundhedsrisici, den eftertragtede laksepremiere med nye fiskeregler, ændringer i ledelsen hos Bang & Olufsen samt politiets observation af mistænkelig aktivitet ved en kirke.

Joe & The Juice har rekordhøj omsætning - alligevel taber kæden penge | NyhederSidste år havde Joe & The Juice en rekordhøj omsætning på 3,3 milliarder kroner.

Herlev Eagles tager sagen i egen hånd: Skøjtehal får nu en overhaling af klubben selv | NyhederIshockeyklubben Herlev Eagles vil nu selv forbedre forholdene i Herlev Skøjtehal med blandt andet nye loger, skybokse og forbedring af fanfaciliteter.

Rensning af Cheminovas gamle fabriksgrund går i gang til efteråret | NyhederTil efteråret går arbejdet med at rense kemifabrikken Cheminovas gamle grund på Harboøre Tange i Vestjylland i gang, og det er selskabet Arkil A/S, der har vundet opgaven, som har været i udbud.

