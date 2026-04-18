Nyheder fra nær og fjern: Ulve, veje og ekstreme temperaturer

Oversigt over seneste nyheder, der spænder fra en undsluppen ulv i Sydkorea til historiske arkæologiske fund i Danmark og Japans nye udtryk for ekstrem varme.

En undsluppen ulv ved navn Neukgu, der i ni dage holdt Sydkorea i ånde efter sin flugt fra en zoologisk have, er nu fundet og vendt tilbage. Ulven, der gravede sig ud af sit indhegning den 8. april, har været genstand for en intens eftersøgning. Frygten for ulvens ve og vel på fri fod, samt bekymringen for, at den ville blive dræbt under indfangningen, har præget offentligheden. Derfor er glæden stor over, at Neukgu er fundet uskadte, som rapporteret af AP.

Den toårige hanul blev fundet og bedøvet på en bakke tæt ved en motorvej tidligt fredag morgen. Eftersøgningen involverede droner, politi, redningsarbejdere og dyrlæger. I mellemtiden har arkæologer fra Museum Vestsjælland gjort et bemærkelsesværdigt fund af en velbevaret, flere hundrede år gammel vej. Det formodes, at denne vej tjente som en vigtig rute for hestevogne til og fra Kalundborg helt frem til omkring slutningen af 1700-tallet. Fundet er af stor historisk betydning, men vejen fra fortiden må nu vige for nutidens infrastruktur. Området, hvor vejen ligger, skal nemlig udnyttes til arbejdet med den nye Kalundborgmotorvej. Japan har taget et nyt udtryk i brug for at beskrive ekstrem varme: 'grusomt varm', 'brutalt varm' eller 'ekstremt varm'. Dette udtryk bruges på dage, hvor temperaturen overstiger 40 grader. Japans meteorologiske institut har valgt navnet efter en online-afstemning, hvor næsten en halv million mennesker deltog. Japan har allerede eksisterende betegnelser for dage med temperaturer over 25, 30 og 35 grader. Introduktionen af et nyt ord for endnu varmere vejr kommer i kølvandet på en rekordvarm sommer i Japan sidste år, hvor sommeren 2025 var den varmeste siden målingernes start i 1898. I perioden juni til august 2025 registreredes temperaturen over 40 grader på hele ni dage. Donald Trump har fået midlertidig tilladelse fra en amerikansk domstol til at fortsætte opførelsen af en ny balsal, der er planlagt til at ligge i tilknytning til Det Hvide Hus. Projektet, der anslås at koste 400 millioner dollar, svarende til over 2,5 milliarder danske kroner, er genstand for betydelig debat. Opførelsen har medført nedrivningen af Det Hvide Hus' østfløj for at skabe plads. Organisationen The National Trust for Historic Preservation, der arbejder for at bevare historisk værdifulde steder i USA, har indgivet et sagsanlæg mod Trump og flere amerikanske myndigheder for fjernelsen af østfløjen, som de anser for historisk vigtig. Tidligere havde en distriktsdommer vurderet, at byggeriet var ulovligt uden godkendelse fra Kongressen. Den nye afgørelse er dog kun midlertidig, og der afventes en endelig beslutning, efter at dommerne har hørt argumenter for og imod byggeriet den 5. juni. Uanset om en våbenhvile opretholdes, står Europa muligvis over for en mangel på flybrændstof, ifølge EU's energikommissær, Dan Jørgensen. I andre nyheder har fem markante personligheder fra sidste års program 'Hotel Romantik' delt opdateringer om deres kærlighedsliv. Donald Trump har ligeledes udtalt, at USA vil opretholde blokaden af Hormuzstrædet for skibe til og fra iranske havne, indtil en fredsaftale er indgået. Jannik Vestergaard, der har repræsenteret Danmark 59 gange på landsholdsplan, har besluttet at stoppe sin landsholdskarriere. Han udtaler til Politiken, at timingen føles naturlig for ham nu. Han har altid ønsket at stoppe på det rette tidspunkt. Landsholdet har været den største og vigtigste ære i hans karriere og liv. Efter det skuffende VM har han vurderet, at han ikke ser sig selv som en del af holdet og det projekt, der er sat i gang med mange unge spillere, når den næste slutrunde finder sted om to år. Han ser tilbage på EM i 2021, hvor Christian Eriksen kollapsede under en kamp, og holdet nåede semifinalen, som en uforglemmelig sommer. Vestergaard var desuden involveret i de to sidste VM-kvalifikationskampe mod Belarus og Skotland i efteråret, hvor muligheden for direkte VM-kvalifikation glippede. En ulykke involverende en politibil og et andet køretøj har fundet sted. Tre personer befandt sig i politibilen, mens to personer var i det andet køretøj, da ulykken skete, oplyser vagtchefen





Sydkorea Ulv Danmark Arkæologi Japan Donald Trump

