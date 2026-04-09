Nyheder fra Mors, Thy og resten af landet: Færge, vejarbejde, brande og lokale udfordringer

Overblik over aktuelle nyheder, herunder infrastrukturforbedringer, lokale politiske forhold, brande og udfordringer i lokalsamfundet. Fokus på blandt andet Feggesundfærgen, asfaltarbejde, hjerteløbere og lokale tyverisager.

Der er gode nyheder for de lokale fra Mors og Thy , der er afhængige af Feggesund færge n, som forbinder den nordligste del af Mors med den østligste del af Thy . Samtidig med at Danmark afventer en ny regering, fortsætter to Venstreministre fra landsdelen i deres 'fungerende' roller. Torsten Schack Pedersen og Thomas Danielsen oplever, at der er en usædvanlig ro i øjeblikket, hvor der hverken er mulighed for eller forventning om at træffe store beslutninger.

Thomas Danielsen, der fungerer som transportminister og er valgt til Folketinget i Holstebro-kredsen, beskriver situationen som en mærkelig stilhed. \Ud over dette er der også fokus på infrastruktur. Asfalten på Aalborgvej (rute 13) ved Løvel nær Viborg trænger til en forbedring. Derfor vil Vejdirektoratet starte med at lægge et nyt og forbedret asfaltlag fra mandag den 13. april. Arbejdet forventes at tage omkring en måned. Vejdirektoratet oplyser i en pressemeddelelse, at arbejdet primært vil foregå i aften- og nattetimerne, hvor trafikken vil blive dirigeret forbi via signalregulering. Bilister skal derfor forvente risiko for kø og forlænget rejsetid. Uden for arbejdstiden vil vejen være åben som normalt. Denne forbedring af vejinfrastrukturen er et vigtigt skridt for at sikre en mere sikker og effektiv transport i området. \I andre nyheder er der en dom for dødstrusler, samt en brand i Bjerringbro. Jonas Mosekjær Madsen fra Herning er blevet dømt for dødstrusler og skal nu i retten igen. I Lemvig Kommune vil den sydøstlige del af Gjellerodde være lukket for offentligheden indtil den 15. juli. Desuden er der fokus på små problemer i lokalsamfundet. Klitmøller Børnehus har taget initiativ til at håndtere problemet med hundelorte, der ligger spredt i naturen, ved at bruge smil og tegninger i stedet for skældud. En person i Bækmarksbro var i gang med at brænde ukrudt af i sin have, men vinden forårsagede, at græsplænen og en del af hækken blev antændt. Heldigvis kom ingen til skade, men hændelsen har fået indsatslederen til at ryste på hovedet. Derudover var der en mindre brand i et køkken i det vestlige Bjerringbro, som hurtigt spredte sig til loftrummet. Ingen kom til skade, og branden er under kontrol. Fra 2028 overtager Danske Regioner ansvaret for hjerteløberordningen og netværket af hjertestartere. Christoffer Buster Reinhardt, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, fremhæver det store folkelige engagement, som skal bevares. Ved udgangen af marts var der registreret 61.059 aktive hjerteløbere i Danmark. Endelig er der også en opdatering om politiske forhold, hvor der skal vælges en midlertidig formand for Folketinget. Der er også rapporteret om tyveri og forsøg på dieseltyveri i Spøttrup-området, hvilket har fået politiet til at udtrykke bekymring over stigende brændstofpriser og mulige flere lignende sager





