Nyheder fra Midt- og Vestjylland: Vejr, UNESCO, sport og lokale begivenheder

En opsummering af de seneste nyheder fra Midt- og Vestjylland, herunder vejrudsigt, en UNESCO-verdensarv ansøgning, fodboldtrænermænd, lokale butikker og trafikulykker.

Det viser en rundspørge, TV MIDTVEST har lavet. For det midt- og vestjyske fortæller om regn eller byger, alt imens temperaturen begrænser sig til mellem 13 og 15 grader.

Vinden bliver først svag til jævn fra syd, men den drejer til sydvest og vest, tiltager og bliver let til frisk - ved kysterne op til hård vind. Opråbet kommer, efter at Zetland har beskrevet, hvordan to kvinder har fundet ud af, at deres chauffører har haft samleje med dem, mens de har været fulde og haft blackout.

Det er i dag ikke ulovligt for en taxachauffør at have sex med kunder, og flere selskaber mener derfor, at forslaget kan skabe "klarere rammer" for chaufførerne. John Lennon fra The Beatles besøgte Thy i vinteren 1969 til 1970 sammen med sin kone Yoko Ono. For Hans Rudolf Christensen, der ejeede den lokale musikforretning i Thisted, kastede det en signeret plade af sig.

Efter Hans Rudolf Christensen gik bort, blev pladen sat på auktion, og mandag blev den solgt til 29.000 kroner. Vurderingen lød på 20.000 kroner. To molerklinter i henholdsvis Morsø og Skive Kommune er kommet et stort skridt tættere på at blive optaget på listen over verdensarv hos UNESCO.

Knudeklint på Fur og Hanklit på Mors er sammen nået frem til "finalen" i kampen om en plads på verdensarvskortet, skriver både- Vi er ikke verdensarv endnu, men det tegner utrolig godt, udtaler Torben Gregersen, formand for styregruppen bag UNESCO-ansøgningen og vicekommunaldirektør i Morsø Kommune. Det er de færreste, der kan hamle op med Kent Nielsen, når det kommer til erfaring som cheftræner. Heller ikke landstræner Brian Riemer.

Derfor har der også været nogle ting, der skulle klappes af, inden Kent Nielsen torsdag kunne præsenteres som assistent for netop Riemer på landsholdet. - Der har været nul betænkligheder. Hvis Kent havde et brændende ønske om at fortsætte som cheftræner, skulle han selvfølgelig ikke være assistenttræner. Det var noget, der blev afklaret ret tidligt i processen.

- Kent er et sted i sin karriere, hvor han er afklaret med, at det er det her, han gerne vil. Han vil gerne træde et skridt tilbage og påtage sig et andet ansvar og prøve noget andet. Det var vigtigt at få afklaret, for de ting skal stemme overens, siger Brian Riemer til TV 2 Sport. Kent Nielsen har i alt 614 kampe som cheftræner i Superligaen.

Det tal kan ingen matche. Han kommer fra syv sæsoner i Silkeborg, og tidligere har han stået i spidsen for Brøndby, OB, AC Horsens og AaB. Gårdbutikken Øster Hegnet forsøger sig med et nyt tiltag, så daggamle jordbær ikke bare ryger i skraldespanden - og kunderne tager godt imod det. Danmark lykkedes jo som bekendt ikke med at kvalificere sig, men på trods af det er der stadig en lille smule midt- og vestjysk islæt over sommerens slutrunde.

I alt er der nemlig fem spillere fra de midt- og vestjyske Superliga-klubber, som er udtaget til VM, og her kan du få et overblik over, hvem det er: En bil brød torsdag aften i brand på motorvejen i Silkeborg. Bilen stod efterfølgende på motorvejsfrakørsel 28 mod Høje Kejlstrup. En fodgænger er torsdag aften blevet påkørt af en bil i det centrale Skive. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

- De første meldinger går på, at det ikke er så alvorligt, siger politiets vagtchef Rasmus Poulsen. Og den risikerer han at få flere af. Men det gør han nu noget for at få stoppet. Christoffer Westerheim Petersen er indehaver af Superkiosken i Ikast.

Her har han og hans personale jævnligt oplevet, hvordan nogle kunder forsøger at købe varer, som det kræver ID at kjøbe. Varer som eksempelvis spiritus og tobak





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