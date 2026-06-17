Nyheder fra Midt- og Vestjylland: Politistrategi, investeringer, kriminalitet og udfordringer

Der er flere begivenheder i Midt- og Vestjylland: politiet lancere en ny naturstrategi, Lars Larsen Group køber ejendom, et røveri i Viborg, færge søger besætning, uniformproblemer, europæisk varme, skadet sprinter, drengs lastbiltur og politisk debat om Dannebrog samt kostvaner.

To nye beboere er flyttet ind på lokalpolitistationen i Skive som en del af en ny strategi fra Midt- og Vestjyllands Politi, der sigter mod at forbedre natur- og miljøforholdene.

Lars Larsen Group, selskabet bag Jysk-kæden, har købt en kontorbygning i Silkeborg for 36,5 millioner kroner, som vil styrke kapaciteten inden for hospitality og integreres med eksisterende konferenceaktiviteter. Bygningen på Mads Clausens Vej 10 er overtaget den 1. juni efter en købsaftale underskrevet 23. april, og sælgeren er MCV 10 Aps, ejet af Jacob Brunsborg.

Samtidig er der udført et røveri i Viborg, hvor en 52-årig mand blev fanget i et aftalte møde om IT-udstyr på et socialt medie; han blev slået og mistede kontanter, men undslap uden varer. Næssundfærgen mellem Sydthy og Mors søger en ekstra skipper for at forbedre vagtplanen.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har annonceret, at dele af Nordic Combat Uniform System (NCU) på grund af kvalitetsproblemer som falmet stof, løs syning og hurtig slid skal erstattes, hvilket påvirker både Danmark og Norge. I Middelhavsområdet bliver Frankrig, Schweiz og Spanien hårdt ramt af varme over 40 grader, mens Danmark nyder behageligt sommervejr; en temperaturkortlægning viser afvigelser fra normalt.

Sprinteren Ida Karstoft fra Lemvig er igen udfordret af en skade, denne gang i overgangen mellem højre læg og akillessene, hvilket begrænser hendes træning og konkurrenceevne efter et comeback i maj efter 22 måneders udeblevn. En 12-årig dreng, Kalle Bøge Ditlevsen, fik en rundvisning og en tur i en ny Scania hos værkfører Emil Frank Nielsen efter et tv-indslag om hans passion for lastbiler.

I en tæt afstemning i et byråd blev et forslag om at sætte Dannebrog i byrådssalen forkastet med 15 imod 13; forslaget støttedes af Danmarksdemokraterne, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti, mens Venstre, Socialdemokratiet, SF og Konservative stemte imod, og Liberal Alliance var fraværende. Endtlidg viser undersøgelse, at midt- og vestjyderne har en tendens til at indtage for mange chips og sodavand





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politikstrategi Lars Larsen Group Silkeborg Ejendomskøb Røveri Viborg Næssundfærgen Uniform NCU Varme Europa Ida Karstoft Skade Kalle Bøge Ditlevsen Dannebrog Byråd Kostvaner Midtjylland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tyve stjal designerstole i Vemb - flere andre nyheder fra Midt- og VestjyllandDenne nyhedsopsummering dækker en række begivenheder fra Midt- og Vestjylland, herunder en tyveri på Villumsens Bolighus i Vemb, hvor tyve på to minutter stjal designerstole til en værdi af 74.000 kroner, en ny spiller til Herning Blue Fox, en ny trænerassistent i FC Midtjylland, en klage fra en ferielejer, en navneskiftelse til ære for Michael Jackson, en række politianholdelser forbundet med en bandekonflikt og andre tilfælde af forstyrrelse af ordensmagten, samt en sigtelse for vanvidskørsel.

Read more »

Nyheder fra midt- og vestjylland: Seniorbordtennis vækst, brand og politim handlingDenne artikel dækker flere lokale nyheder fra midt- og vestjylland, herunder en stor vækst i en seniorbordtennisklub, en brand i administrationsbyggeri, en politidebat om regeringsgrundlaget, en røveri i Silkeborg, trafikproblemer i Nisset, udvidet brandberedskab og regeringens forslag om forhøjet befordringsfradrag. Derudover nævnes et uidentificeret fund af knækket plastik i et legehus.

Read more »

Tirsdags vejr og nyheder fra Midt- og VestjyllandTirsdagens vejr i bliver med skyer på himlen de fleste steder i det midt- og vestjyske - særligt i starten af dagen. Seniorafdelingen i Sjørring Bordtennisklub vokser fra seks-syv medlemmer til flere end 40. Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at meldingen om branden kom kort før midnat. Borgmester i Ikast-Brande Kommune, Ib Lauritsen fra Venstre, roser lige regeringsgrundlaget lidt på det her område. En 27-årig mand blev mandag klokken 16 fundet død ved en bæk i nærheden af Lene Nordborgs terrasse.

Read more »

Midt- og Vestjylland ophæver de to visitationszoner i Herning | NyhederFra i dag, klokken 17, ophæver politiet to visitationszoner i Herning. Til og med i går har de foretaget i alt 53 visitationer i de to zoner som en del af indsatsen mod den verserende bandekonflikt i byen.

Read more »