Nyheder fra lørdag

En oversigt over dagens vigtigste nyheder, herunder et mindre færdselsuheld, en brand i et rækkehus, en god årgang for en slagterivirksomhed, en direktør der ryster på hovedet, en ung mand med traktorer, en 28-årig der drømmer om at starte tiden som ex-kriminel, og omkring 250 fiskere der er frustrerede over manglende licens til ålfangst.

Der er sket et mindre færdselsuheld lørdag aften lidt syd for Brand e. Bilen endte med at trille rundt flere gange, og kvinden blev kørt på sygehuset til tjek, men vagtchefen oplyser, at hun er uden for kritisk tilstand.

En skorsten er brudt i brand i et rækkehus, og ingen personer er kommet til skade. Danmarks næststørste slagterivirksomhed inden for okse- og kalvekød har haft et godt år, og en direktør ryster på hovedet over en lektors udtalelse om landbruget og beskæftigelsen. En 19-årig har købt en gård for at få plads til traktorer, og en 28-årig drømmer om at starte tiden som ex-kriminel med et højskoleophold.

Omkring 250 fiskere er frustrerede over, at de stadig ikke har modtaget deres licens til at fange ål





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