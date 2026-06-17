Nyheder fra Jylland: Velgørenhedsprojekt, mistænkelig observasjon og flere sager

Tre elever fra Bøvling Idrætsefterskole samler over 27.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse gennem en gymnastikforestilling. I Herning leder en mistænkelig bil til et politiifornøgt, og i forbindelse med en konflikt mellem gadebånd og rockere er fem personer varetægtsfængslet længere. Der er også trafikproblemer, svindeladvarsler og et indbrud i et kirkehus.

Tirsdag aften inviterede tre drenge fra Bøvling Idrætsefterskole til en aften med gymnastikopvisning under åben himmel. Som deres afsluttende projekt i 10. klasse havde de besluttet sig for at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse i en velgørenhedsaften.

Både Gotfred Hvelplund, William Dich og Silas Hestbech har alle haft kræft tæt inde på livet. Så det var naturligt for dem, at pengene skulle gå til netop dét formål. Og arrangementet gik over al forventning for drengene, som endte med at samle 27.279 kroner ind til formålet. - Det er gået langt over forventningerne.

Og vi er mega glade for, at så mange gider bakke op om det, lyder det fra William Dich, der kommer fra Ulfborg. Aftenen fungerede sådan, at hver gæst kunne betale, hvad deville i entrépris. Og derudover kunne de købe grillpølser og brød, som drengene selv har skaffet i sponsorater. 9. klasse på Hanstholm skole fik en lidt anderledes afslutning. Efter i flere år at have forsøgt at få en tur på Karens elscooter så var tiden nu kommet.

Gennem den seneste tid har der været en del indbrud i byen Lind syd for Herning. Derfor har politiet opfordret beboere i området til at være opmærksomme og ringe ind, når ting skiller sig ud. Og netop dét gjorde en borger tirsdag, da en orange Peugeot 208 parkede uden for hans bopæl i Knudmoseparken. Manden steg ud af bilen, røg en cigaret og kiggede interesseret på villaerne i kvarteret.

Ellers gjorde han ikke noget, men det er alligevel en god oplysning at få ind, fortæller Erik Kristensen, politikommissær ved lokalpolitiet i Herning. For bilens nummerplader med registreringsnummer DB 21 274 burde egentlig havde siddet på en Toyota Aygo. - Så der er et eller andet, der ikke er, som det skal være, understreger politikommissær Erik Kristensen. Manden beskrives som østeuropæisk af udseende, mørkhåret, 30-40 år gammel, almindelig af bygning og med tatoveringer op ad halsen.

Derudover var han iført sort kasket og dunvest. Hvis nogen kan genkende beskrivelsen eller har spottet bilen, må de gerne kontakte lokalpolitiet i Herning. Politiet opfordrer også til, at folk generelt ringer ind, hvis de ser noget mistænksomt, fordi ferieperioden med tomme huse nærmer sig. Onsdag under opsejling over Europa.

Dermed kan danskerne se frem til et par dage med varmt sommervejr den kommende weekend med temperaturer, der topper med op til omkring 30 graders varme. Herunder kan du se, hvor det bliver varmest. Fem personer har onsdag fået forlænget deres varetægtsfængsling ved Retten i Herning. De er alle fængslet frem til 10. juli De fem personer er alle anholdt og sigtede for forbrydelser, der relaterer sig til den konflikt, der lige nu verserer i Herning og Ikast.

Konflikten skulle være mellem to grupper af personer, de enten har relation til forbudte gadebande LFT (Loyal to Famila BGP) og rockergruppen Comanches MC. Konflikten brød ud i lys lue for en måned siden. Nu gør politiet status på det foreløbige arbejde med at stoppe konflikten. Der er sket et uheld på hovedvejen rute 26 øst for Skive mellem Højslev Stationsby og Dalgas Plantage.

Et spor er spærret, men uheldet kan passeres med forsigtighed. Det oplyser Vejdirektoratet på Trafikinfo. Vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands politi Jan Nørum oplyser, at to biler er kørt sammen idet en af bilerne ikke har overholdt sin vigepligt. Der er ikke sket nogle personskader, kun materielle skader på bilerne.

Parkeringsselskabet Q-Park advarer fortsat mod falske sms-beskeder i virksomhedens navn. Beskederne er et forsøg på svindel, og i dem opfordres modtageren til at klikke på et link for at få adgang til flere oplysninger. Q-Park advarede tidligere på måneden om svindelbeskeder, men kan nu oplyse, at flere varianter af beskederne er dukket op. Du vidste det måske ikke.

Men Batman bor altså i Strib på Fyn, og så har han en særlig hobby. Men på en tur til Jegindø for nogle uger siden, mistede han noget meget særligt. Tirsdag fik lokalpolitiet i Viborg en anmeldelse om indbrud i et kirkehus ved Lee Kirke, nord for Bjerringbro. Det oplyser politikommissær Peter Søndergård.

Der er tale om ni stole af mærket FDB til en samlet værdi af 32.000 kroner. Fra politikommissæren lyder det, at indbrudstyven eller tyvene smadrede en rude i kirkehuset og er kommet ind den vej, og derefter er gået ud ad hoveddøren med stolene. Derudover var flere udendørs lampeskærme skruet af og pærerne fjernet. Peter Søndergård mener, at det er for, at sensorerne omkring kirkehuset ikke skulle tænde lyset





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Bøvling Idrætsefterskole Kræftens Bekæmpelse Herning Politiefterforskning Indbrud

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