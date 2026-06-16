Dronning Mary har indviet den sidste skulptur i cirklen ved Dodekalitten på Lolland. Den norske landstræner Ståle Solbakken og hans hold vil gøre alt for at spille et godt VM for de danske støtter. FIFA har forbudt det iranske flag med en gylden løve, men mange fans lykkedes med at bringe det ind på SoFi Stadion. En kat stjal showet under en balletopførelse af Romeo og Julie i Izmir.

Efter næsten 20 års arbejde er cirklen nu fuldendt ved Dodekalitten på Lolland. Det var Dronning Mary , der indviede den sidste skulptur. Ved en TV 2-afstemning kom det frem, at størstedelen af danskerne holder med Norge under VM.

Derfor vil den norske landstræner Ståle Solbakken sammen med resten af holdet gøre alt, hvad de kan for at spille et godt VM for de danske støtter. FIFA forbød kort før kampstart det iranske flag med en gylden løve, der var landets officielle flag fra revolutionen i 1979. Nu symboliserer det modstanden mod det iranske styre. Alligevel viser billeder fra stadion, at mange fans lykkedes med at bringe flaget ind på SoFi Stadion.

Han mistede en arm og et ben efter en elektricitetsulykke som lille. Nu er han på en rejse over hele verden på sin cykel, mens millioner følger med. Helt tilfældigt spottede TV 2 ham på Fyn. Donald Trump var vært for et stort kampsportsarrangement, UFC, i anledning af 250 året for USA.

Arrangementet fandt sted på samme dag som Trump fyldte 80 år, og har været et event, der har delt amerikanerne. Søndagen bød således på demonstrationer mod Trump og UFC, men også opbakning af estimeret 90.000 amerikanere i hovedstaden. TV 2 var på gaden i Oslo for at høre nordmændenes reaktion på, at Høiby netop har anket sin dom. Flere blev dybt overraskede og udtrykte skuffelse.

Retorikken kom bag på TV 2's Kongehuskorrespondent, Marie Kirstine Rønde. En kat stjal showet under opførelsen af Romeo og Julie. Katten begynder at daske og gnave i Romeos hår, mens han ligger og spiller død - til stor morskab for publikum. Optrinnet skete under en balletopførelse af det legendariske teaterstykke i den tyrkiske by Izmir.

Mette-Marits søn Marius Borg Høiby er mandag blevet idømt fire års fængsel. Han frifindes for to ud af fire voldtægter. Dette er et uddrag af, hvad dommeren sagde. Det forventes, at dommeren vil læse op i over en time.

Det historiske ukrainske kloster Kyiv Pechersk Lavra står i brand efter et russisk angreb natten til mandag. Billeder viser flammer, der vælter ud fra klosteret, der er på Unescos liste over verdensarv. Ifølge Tymur Tkachenko, der er leder af Kyivs militæradministration, har fire mennesker mistet livet og mere end 20 er såret efter angrebet.

Hele tre afslutninger ramte overliggeren i opgøret mellem Elfenbenskysten og Ecuador, hvor Amad Diallo scorede kampens eneste mål i de døende minutter og sikrede Elfenbenskysten sejren på 1-0. Emil Nielsen stod en formidabel sidste kamp for FC Barcelona, der vandt Champions League over Füchse Berlin. Flere stjerner havde rosende ord til den gode målvogter, der skifter til den ungarske storklub Veszprem. Curacaos Livano Comenencia scorede nationens første VM-mål i opgøret mod Tyskland.

Scoringen blev sat ind til 1-1, og der var enorm jubel både på banen og på lægterne





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