Nyheder fra Danmark: Sport, kriminalitet, kultur, erhverv og natur

Flere historier fra Danmark: Håndboldtalent får chancen, politi anholder efter slag på bar, ost vinder priser, komiker involverer publikum, EU godkender stor mejerifusion, silobrand, tillid på fiskesø, sygt barns hilsen til cykeltalent og trafikproblemer samt redning af ugleunge.

Den 17-årige stregspiller Mikkel Mewdom får nu chancen i Bjerringbro-Silkeborg Håndbold s førsteholdstrup, oplyser klubben. Det er et stort skulderklap at få at vide, at klubben tror så meget på mig.

Så jeg er rigtig glad for det, udtaler Mikkel Medom. Onsdag aften var der gang i den på en gammel Laugstow i Tarm - bare ikke på den måde, man kunne ønske sig. Klokken 23.30 fik politiet i Ringkøbing en anmeldelse på, at der havde været et slagsmål på værtshuset. Hvad der lagde til grund for slagsmålet, ved de ikke.

Men seks mænd var involveret, herunder en 22-årig mand og en 19-årig mand, hvor den 22-årige blev slået i hovedet to gange og sparket, mens han lå på gulvet. Da patruljen kom frem, fik de forklaringer fra forskellige personer. Det gjorde, at de kunne køre hjem på en privat adresse, hvor planen var, at de skulle sigte den 19-årige. Han var dog ikke helt enig i deres beslutning, så han blev lettere opfarende, højtråbende og en smule udadreagerende.

Derfor anholdte de ham, og kørte ham til detentionen i Holstebro, hvor han blev løsladt denne morgen. Gammel Knas løb med publikumsprisen ved konkurrencen Danmarks Bedste Ost, som fandt sted i Nykøbing Falster. Den populære ost produceres hos Nr. Vium Mejeri ved Videbæk.

Det er en mesterost. Den er ekstremt interessant og har alt, hvad man kan ønske sig, udtaler konkurrencens franske dommer, ostemageren Alexandre Renault. Louise Juul Høy var lidt nervøs på forhånd, erkender hun. Ikke fordi hun vidste noget på forhånd.

Men bare det at skulle sidde på første række til det standupshow med komikeren Anders Wortmann, som hun og kæresten Mikkel havde købt billet til. For hvad nu, hvis komikeren begyndte at spørge dem om noget? Det sker jo ofte for dem på de forreste rækker. Det endte med at blive en endnu større oplevelse, end hun på forhånd havde regnet med.

Anders Wortmann hev nemlig Mikkel og Louise op på scenen undervejs - og så friede Mikkel til hende. EU-Kommissionen godkender torsdag, at mejeriselskabet Arla Foods fusionerer med det tyske selskab DMK og det hollandske andelsselskab DOC. Det oplyser EU-Kommissionen ifølge Reuters. I april sidste år skrev Arla i en pressemeddelelse, at man vil fusionere med det tyske mejeriselskab DMK Group, der er Tysklands største andelsmejeri.

Først nu godkender EU beslutningen. Ifølge EU vil en fusion ikke i væsentlig grad mindske konkurrencen inden for indkøb af råmælk og mejeriprodukter i Europa. DMK Group forarbejder årligt 5,3 milliarder kilo mælk mod Arlas mælkemængde på 13,7 milliarder kilo årligt. DMK består af omkring 4000 mælkeproducenter, mens Arla består af over 7000.

Hollandske DOC er noget mindre og består af 600 mælkeproducenter i Holland og Tyskland. Fusionen vil skabe Europas største andelsmejerikoncern. En silo, der ellers ikke er blevet brugt gennem længere tid og derfor står tom, brød torsdag eftermiddag i brand på en landejendom nær Lund ved Herning. Det var begyndt at ryge fra toppen af den, fortæller indsatsleder Anders Gjørret fra Brand & Redning Midtvest.

Hos Stauning Fiskesø bygger det hele på tillid. Når gæsterne køber et fiskekort hos Birgitte Vinding, stoler hun på, at de kun tager det antal fisk, de har betalt for. Jeg bliver enormt sur og ærgerlig, når folk prøver at snyde mig, siger hun. Danmarks vel nok største fan af Jonas Vingegaard hedder Liam Børre Bastrup.

Otteårige Liam har været syg med leukæmi siden 2022, men i dag har han haft energi til at sende en hilsen til sit store idol. Han sidder i sengen, da han lige har været i narkose og fået lavet knoglemarv. Men der er altid energi til en hilsen til hans helt store helt, skriver May Børre Bastrup på vegne af Liam.

En tabt tagbøjle kan torsdag aften være til gene for trafikken på det første stykke af motorvejen fra Herning mod Silkeborg. I en uglekasse i Tange var en natugleunge efterladt, da de voksne ugler ikke længere kom med mad. Om morgenen var den stadig livlig, men til aften lå den helt stille. En redningsaktion med en frivillig klatrer og en vildtplejestation hjalp den svage ugleunge





