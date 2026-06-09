Nyheder fra Danmark: Identificeringsudfordring, ulykke, stigning i elafgifter og festivalsikkerhed

Denne nyhedsoversigt dækker flere begivenheder i Danmark: Politets arbejde med at identificere en ukendt kvindelig lig, en ulykke på Holstebromotorvejen, forventet stigning i elafgifter, tiltag for at sikre gæster med diabetes på festival Haze Over Haarum, Sundhedsstyrelsens kampagne mod opioider blandt unge, lokal tangproblematik i Ringkøbing og en stor transport af et centerrør.

Politiet har stadig ikke identificeret en kvinde, der er fundet død i Thisted Kommune, og hende lig er nu frigivet fra retsmedicinsk institut, da alle nødvendige prøver er taget.

Sagen er fortsat aktuel, og det er Thisted Kommune, der skal stå for bisættelsen, fremhæver politikommissær Niels Kristensen. Parallelt er der sket en ulykke på Holstebromotorvejen, Rute 18, mellem Tvis og Holstebro Ø i retningen mod Holstebro, hvor vejene er grønne uden kø eller andre udfordringer. Der er også nyheder om elafgifter, der forventes at stige igen efter en midlertidig sænkelse, hvilket finansministeren har svaret på ved at fremhæve prioriteringen af selskabsskattelettelser og andre rammevilkår.

Forud for festivalen Haze Over Haarum i Harboøre 11. -13. juni annonceres det, at festivalgæster med diabetes igen kan hente et gratis lyseblåt diabetes-armbånd, der skal hjælpe med at opdagne lavt blodsukker, en tilstand der kan forveksles med beruselse og være livstruende. Sundhedsstyrelsen lancerer samtidig en ny kampagne rettet mod 13-20-årige om de alvorlige konsekvenser af at tage opioider, herunder syntetiske opioider som tramadol og fentanyl, og understreger vigtigheden af at være til stede med saglig information på sociale medier.

I Jylland er der forventet kraftig regn med mellem 15 og 25 millimeter i løbet af aften og natten, og i Nordjylland kan der lokalt være over 20 millimeter. Desuden er store dele af stranden i Ringkøbing dækket af tang fra Ringkøbing Fjord, hvilket lokale beboere beskriver som et meget trist syn og kræver en større indsats fra kommunen for at rydde op.

Endelig er en stor, 452 tons tung centerrør på vej fra Ringkøbing til Hvide Sande, en 22 kilometer lang transport, hvor chauffører forventer at køre med fem til seks kilometer i timen under gode forhold





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