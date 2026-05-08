Dette er en samling af nyheder fra Danmark, oversat til dansk. Den indeholder en blanding af forskellige emner, herunder sport, politik, sundhed, kultur, teknologi og mere.

Tobias Lund var tæt på at vinde 1. etape af Giro d’Italia efter et kæmpe styrt kort inden målstregen. Selv følte han, at han var uheldig med at have Paul Magnier i hjulet.

Alle højdepunkter kan ses på TV 2 Play. Etaper sendes på HBO Max og Kanal 5. Mette Frederiksen har meddelt kong Frederik, at det rigtige er at indkalde partier til en ny kongerunde, efter at Lars Løkke Rasmussen er trådt ud af forhandlingerne. Total forvirring bliver til grineflip, når når ugens panelgæster Zelma Feldman Lewerissa og Morten Mortensen sammen med 'Besat af Bachelorette'-vært, Line Kirsten, forsøger at afkode, hvad Anders egentlig siger.

Silas Scytt Olsen og Jakob August Linneberg bor i ejendommen på Frederikssundsvej, hvor der fredag eftermiddag har været en kraftig brand. Den danske cykelstjerne har forud for 1. etape af Giro d’Italia farvet sin ene negel rød for sammen med Børns Vilkår at sætte fokus på danske børns ve og vel. Aksel Thorvald Petersen og Berit Søndergaard Madsen er godt træk af planerne om et datacenter tæt ved deres gård.

Et datacenter huser computere, servere og netværksudstyr til opbevaring, behandling og distribution af enorme mængder digitale data.20-årige Emil Asbæk Wolf og 30-årige Victoria Angelina Rasmussen har begge cerebral parese. De har deltaget i et kunstprojekt for unge med handicap, hvor de følte de sig set for deres muligheder fremfor begrænsninger. De fik en oplevelse af fri bevægelse, som de ikke altid har på land, fortæller de i ’Go’ morgen Danmark’. Kunstudstillingen kan ses på Kunsthuset Annaborg i Hillerød.

Det Hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius har været på en rejse, hvor flere passagerer undervejs er blevet smittet. Denne smitte har nu bredt sig til flere lande på tværs af kontinenterne. Tre personer er døde med hantavirus, efter de blev smittet på krydstogtskibet MV Hondius. En dansker, der har været ombord på skibet, er i selvisolation i Danmark.

Den 19. april var fynske Jakob Larsen ombord på færgen mod Fæerøerne. Her begyndte han at føle sig dårlig, og det blev kun værre. Derfor blev han fløjet til Odense Universitetshospital, hvor de fandt ud af, at han var smittet med hantavirus - varianten, der hedder puumala. En mand er blevet idømt et års fængsel i Landsretten for vold og stalking af flere kvinder.

To af mandens ekskærester står frem i 'Skyggesiden'. For første gang siden krisen mellem USA og Grønland for alvor tog fart i starten af året deltager danske og amerikanske soldater i en større fælles militærøvelse i Sverige. Et afskedsbrev, som rigmanden Jeffrey Epstein angiveligt skrev i sin fængselscelle få uger inden sin død, er blevet frigivet af en føderal dommer i den amerikanske delstat New York, og det har fået opmærksomhed fra flere amerikanske medier.

Den danske landsholdskeeper Althea Reinhardt blev meget rørt, da nuværende og tidligere holdkammerater i Odense Håndbold hyldede hende for ti år i klubben. Lige nu fylder papkasser, borde og stole på gangene på Christiansborg. 500 flytninger skal finde sted, og ifølge Mikael Schrage, der er chefkonsulent i Folketinget, er der tale om "et stort puslespil"





tv2nyhederne / 🏆 17. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tobias Lund Giro D’Italia Paul Magnier Mette Frederiksen Kong Frederik Zelma Feldman Lewerissa Morten Mortensen Line Kirsten Silas Scytt Olsen Jakob August Linneberg MV Hondius Hantavirus Datacenter Emil Asbæk Wolf Victoria Angelina Rasmussen Kunstprojekt HBO Max Kanal 5 Althea Reinhardt Flytninger På Christiansborg Jeffrey Epstein Marco Rubio Gaver Til Konfirmander Giro D’Italia Paul Magnier Mette Frederiksen Kong Frederik Zelma Feldman Lewerissa Morten Mortensen Line Kirsten Silas Scytt Olsen Jakob August Linneberg MV Hondius Hantavirus Datacenter Emil Asbæk Wolf Victoria Angelina Rasmussen Kunstprojekt HBO Max Kanal 5 Althea Reinhardt Flytninger På Christiansborg Jeffrey Epstein Marco Rubio Gaver Til Konfirmander

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Blandede Nyheder fra Danmark og StorbritannienEn samling af nyheder der dækker politiets kontrol af dyretransporter, annoncering af musiknavne, lokal planlægning af vedvarende energi i Ringkøbing-Skjern samt britiske lokalvalg.

Read more »

Diverse nyheder fra Danmark og verdenEn samling af aktuelle nyheder, herunder en sang af Lis Sørensen, hantavirusudbrud på krydstogtskib, stalkingdom, håndboldhyldest, militærøvelse i Sverige og Jeffrey Epsteins afskedsbrev.

Read more »

Nyheder fra Danmark og verden: Datacenter, kunstprojekt, hantavirus og mereAksel Thorvald Petersen og Berit Søndergaard Madsen er bekymrede for et planlagt datacenter nær deres gård. Emil Asbæk Wolf og Victoria Angelina Rasmussen deltager i et kunstprojekt for unge med handicap. Hantavirus fra krydstogtskibet MV Hondius har spredt sig globalt og dræbt tre. Jakob Larsen blev smittet med hantavirus på færgen til Færøerne. En mand er dømt for vold og stalking. USA og Danmark holder fælles militærøvelse i Sverige. Jeffrey Epsteins afskedsbrev er blevet frigivet. Althea Reinhardt hyldes for 10 år i Odense Håndbold.

Read more »

Diverse nyheder fra Danmark og verdenEn samling af nyheder, der dækker emner som cykelsport, datacentre, kunstprojekter for unge med handicap, hantavirusudbrud, vold og stalking, militærøvelser og Jeffrey Epsteins afskedsbrev.

Read more »