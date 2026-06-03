Et lavtrykssystem over Nordeuropa sender en række fronter ind over Danmark, hvilket betyder ustadiigt vejr i store dele af ugen. Regnvejret begynder onsdag morgen i den sydvestlige del af landet og vil bevæge sig mod nord og øst gennem dagen.

Nye regler på vej: Nu bliver dyr udgift gratis for alle danskere. Efter flere dage med skiftende sommervejr må danskerne vænne sig til udsigten til flere regnfulde dage.

Et lavtrykssystem over Nordeuropa sender nemlig en række fronter ind over landet, og det betyder, at ustadiigt vejr kommer til at præge store dele af ugen. Ifølge DMI er der ikke meget, der tyder på et længerevarende vejrskifte foreløbig, da flere fronter i de kommende dage vil passere Danmark fra vest. Regnvejret begynder onsdag morgen i den sydvestlige del af landet.

I takt med at timerne går, bevæger nedbøren sig videre mod nord og øst, og først sidst på eftermiddagen eller først på aftenen når regnen frem til Bornholm. Mens indbyggerne i de nordlige og østlige egne kan starte dagen med tørvejr og enkelte solstrejf, bliver vejret gradvist mere gråt i løbet af dagen. Her vil solen enkelte steder kunne kigge frem mellem skyerne, men risikoen for byger forsvinder ikke helt.

DMI forventer i gennemsnit omkring fem millimeter regn i løbet af onsdagen. Der vil dog være store lokale forskelle. Bag vejromslaget ligger en koldfront, som passerer hen over Danmark. Fronten bringer ikke kun regn med sig, men også lidt lavere temperaturer.

Ustabilt vejr fortsætter resten af ugen. Torsdag ventes overvejende skyet med byger flere steder i landet, og enkelte af dem kan udvikle sig til tordenbyger. Temperaturerne holder sig mellem 15 og 20 grader, mens vinden flere steder tager til, især langs Vestkysten. Fredag bliver vejret en smule mere varieret.

Solen får bedre muligheder for at bryde igennem skydækket, men spredte byger vil fortsat kunne dukke op. Enkelte steder er der også risiko for torden. I weekenden ser vejret en anelse mere sommerligt ud. Lørdag byder på perioder med sol og kun enkelte byger, mens temperaturerne fortsat holder sig mellem 15 og 20 grader.

Søndag kan flere steder igen få glæde af solen, men i de vestlige egne er der i løbet af dagen risiko for, at mere sammenhængende regn bevæger sig ind over landet. Temperaturen kan dog lokalt nå op mellem 17 og 22 grader, hvilket giver et lille sommerligt lyspunkt i en ellers våd vejrudsigt





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regn Vejr DMI Koldfront Lørdag Søndag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Helle Elbek måtte slette grimme kommentarer om sin nye regnbueurneHelle Elbek, en bedemand, måtte bruge timer på at slette grimme kommentarer om sin nye regnbueurne, som blev produceret i regnbuefarverne til støtte for LGBT-urnen.

Read more »

Nye regering på plads i Danmark - men politiske detaljer skal vente til tirsdagNæsten ti uger efter folketingsvalget er en ny regering nu på plads i Danmark. Kongen er blevet informeret om regeringens dannelse, og nu skal det politiske indhold af regeringen blive offentliggjort.

Read more »

Kathrine Lilleør: Hvis ikke du vil dø for Danmark, skal du ikke blive statsborgerPræsten Kathrine Lilleør mener, at villighed til at dø for Danmark skal være en forudsætning for at blive dansk statsborger. Hun uddyber sine synspunkter i en artikel i B.T.

Read more »

Nye regering i Danmark og Donald Trumps sociale medie-activityArtikel om den danske regeringsdannelse efter valget, inklusive kommentarer fra politiske ledere, og om amerikansk præsident Trumps omfattende brug af Truth Social. Derudover dækkes også andre nyheder som Regine Mai's bestevelse af Mount Everest, Michelinstjerner til danske restauranter, og resultater fra Giro d'Italia.

Read more »