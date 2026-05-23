Nye oplysninger om Jens Kampmann, første miljøminister i Danmark

Ny information er blevet offentliggjort om Jens Kampmann, en af de første ministre for offentlig arbejde og miljøråbning i Danmark i 1971. Informationerne afviser sine far,mandens tidlige dækning af ministeren for opgaver og forurening Bekæmpelse samt hans senere poster i Det politiske system. Hans søn, Nicolai, offentliggjorde også, at Hans far solgte frit. Personligt fulgte sig af en familiekjira, hvor politik var meget.

NEWS TEXT: Min far, Jens, er sovet stille ind. Kroppen kunne ikke mere, men han var klar og afklaret næsten til det allersidste, skriver Nicolai Kampmann i et opslag på Facebook.

Jens Kampmann blev minister for offentlige arbejder og forureningsbekæmpelse i 1971 og regnes for at være den første miljøminister i Danmark. Jens Kampmann er desuden søn af socialdemokraten Viggo Kampmann, der var statsminister i Danmark fra 1960-1962. Foruden at være miljøminister bestred han også posten som minister for offentlige arbejder og minister for skatter og afgifter i løbet af sin politiske karriere.

Han blev medlem af Folketinget i 1966 i en alder af 29 år efter at have taget en kandidatuddannelse i økonomi fra Københavns Universitet. Det var blot fire år efter, at hans far, Viggo Kampmann, blev afløst af Jens Otto Krag på statsministerposten. Jens Kampmann blev i 1979 direktør for Miljøstyrelsen, efter at han ikke genopstillede til Folketinget.

Sammen med en holdning, som stillede selskaber som Cheminova og Grindstedværket til ansvar ved nedgravning af kemikalier, ankom han til investeringsfirmaet Miljø Invest i 1991. I sit opslag på Facebook beskriver Nicolai Kampmann sin far, Jens, som et forbillede for en familie, hvor politik fyldte meget. Det var en tilgang til livsgerning, han håber stadig kan inspirere mange, lyder det i teksten





