Nye navne i Epstein-sagen: Sarah Kellen udlever tre nye navn

En tidligere assistent for Jeffrey Epstein har udleveret tre nye navne på personer, der mistænkes for at have været involveret i overgreb. Det sker under en lukket høring i den amerikanske Kongres, der arbejder med at undersøge Epsteins forbindelser og de forbrydelser, som i årevis blev skjult bag lukkede døre.

Den afdøde finansmand og dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein har i årevis kastet lange skygger over magtfulde miljøer i USA og resten af verden. Politi, erhvervsfolk og kendte personligheder er løbende blevet nævnt i forbindelse med det omfattende netværk omkring Epstein , og presset for at få flere svar er kun vokset med tiden.

Under en lukket høring i den amerikanske Kongres har en tidligere mangeårig assistent for Jeffrey Epstein angiveligt udleveret tre nye navne på personer, der mistænkes for at have været involveret i overgreb. Kvinden, der afgav forklaring, er Sarah Kellen, som i mange år arbejdede tæt sammen med Epstein og tidligere har været nævnt i flere retssager relateret til sagen. Det er især de nye oplysninger, der nu vækker opsigt i Washington.

Formanden for udvalget, den republikanske kongrespolitiker James Comer, fortæller efter afhøringen, at de tre navne ikke tidligere har været kendt af efterforskerne. Han beskriver udviklingen som et vigtigt gennembrud i arbejdet med at kortlægge Epsteins netværk og få klarlagt, hvem der kan have medvirket til de omfattende overgreb. Ifølge CNN ønsker James Comer endnu ikke at offentliggøre navnene, men han oplyser, at et referat af Sarah Kellens forklaring vil blive offentliggjort så hurtigt som muligt.

Sagen har allerede skabt massiv opmærksomhed i amerikanske medier, hvor spekulationerne nu tager til om, hvem de nye personer kan være. Jeffrey Epstein blev i 2019 anholdt og tiltalt for en række alvorlige seksualforbrydelser mod mindreårige piger. Kort tid efter blev han fundet død i sin fængselscelle i New York, hvor dødsfaldet officielt blev erklæret som selvmord.

Siden da har både myndigheder, journalister og ofre forsøgt at få afdækket det fulde omfang af hans netværk og de personer, der kan have haft kendskab til eller deltaget i overgrebene. Sarah Kellen har i årevis været en central figur i sagen på grund af sin tætte tilknytning til Epstein. Hendes nye forklaring kan derfor få stor betydning for den videre efterforskning og potentielt føre til nye afhøringer eller sigtelser.

