Nye ministre: Vi er ikke københavnerministre

Den nye regering består af ministre med rødder uden for København. Men det er ikke nok, ifølge Danmarksdemokraterne. De mener, at de fleste ministre har klumpet sig sammen inde i storbyen og ikke har blik for de ubalancer, der kun bliver større og større i vores land.

Alle ministrene i den nye regering på nær Maria Reumert Gjerding har rødder uden for København. Martin Lidegaard er dog også født i København men opvokset i Humlebæk.

Den nye minister for natur og dyrevelfærd er en af dem, der er skyld i, at Danmarksdemokraterne nu beskylder den nye regering for at være en københavnerregering med for lidt føling med, hvad der sker ude i landet. Selv undrer han sig dog over, at der skulle være noget galt i det. - Mine forældre bor i Ølgod i Vestjylland, og jeg kommer der ganske ofte, siger den nyudnævnte minister til TV 2.

Christian Rabjerg Madsen blev født i Silkeborg i 1986, men så flyttede hans forældre videre i Jylland, så Rabjerg Madsen voksede op i Varde og Ølgod. - Jeg føler mig ikke så ramt. Jeg har været i Jylland de sidste fire weekender til familiearrangementer, så jeg kender turen, siger Christian Rabjerg Madsen. På listen med 'hovedstadsministre' finder man også Christina Egelund fra Moderaterne.

Hun er forsknings-, udviklings- og digitaliseringsminister og bor til daglig på Østerbro i København. Men er også jyde. Christina Egelund har også hentet sine stemmer i Jylland, eftersom hun er opstillet i Østjyllands storkreds. - I 2026 har jeg været i Jylland i januar, februar, marts, april, maj ... i juni når jeg det ikke ... jo for resten, jeg skal til Aarhus i denne måned også, siger ministeren, da hun gennemgår sin kalender for TV 2.

Altså tæt på fødebyen Hjørring, hvor hun er født og har haft hele sin barndom. Hun blev også student i byen. - Ja, det hed Aladdin. Der kom jeg ofte, lyder det glad fra ministeren, da TV 2 tester hendes Hjørring-tilknytning.

TV 2 publicerer nyheder ud fra journalistiske principper om etik og balance. Det betyder blandt andet, at vi faktatjekker, interviewer kilder og altid forsøger at lade sagens parter komme til orde. Du kan læse vores Det er Danmarksdemokraternes folketingstingsmedlem Susie Jessen, som står i front i kritikken af den nye regerings evne til at spejle hele Danmark. Det drejer sig om SF'eren Signe Munk, som bor på Limfjordsøen Fur.

Tre andre bor på Sjælland. Resten er bosat i hovedstadsområdet. Signe Munk (SF) overtog 3. juni posten som transportminister og er den eneste minister, der har officiel bopæl vest for Storebælt. Selv bor Susie Jessen dog ikke vest for Storebælt, men i en lille landsby mellem Næstved og Vordingborg - godt en times kørsel til Folketinget og København.

- Når de fleste af ministrene i den nye regering har klumpet sig sammen inde i storbyen, er der stor risiko for, at de slet ikke har blik for de ubalancer, der kun bliver større og større i vores land, skriver Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne





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