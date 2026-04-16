Nye krav til solcelleinvertere skaber flaskehals for grøn energi

Landmænd og virksomheder i Midtjylland oplever forsinkelser i deres investeringer i solcelleanlæg grundet nye, skrappe krav til invertere. Dette skaber en teknisk flaskehals, der bremser udrulningen af grøn strøm.

Nye danske krav til godkendelse af solcelleinvertere har dramatisk reduceret antallet af godkendte modeller, hvilket har skabt en teknisk flaskehals for projekter, der ellers var klar til at blive sat i drift. Landmænd og virksomheder i Midtjylland står klar med investeringer i solceller for at producere deres egen grønne strøm, men projektimplementeringen er gået i stå. Den nuværende situation er kritisk for mange, der ser frem til at udnytte potentialet i solenergi.

De nye krav, der er blevet indført, har vist sig at være mere strenge, end mange producenter og installatører havde forventet. Dette har resulteret i en drastisk reduktion i antallet af invertere, der opfylder de seneste tekniske specifikationer. En ekspert peger på, at en mulig årsag kan være netstabilitetsproblemer, især i områder med høj penetration af vedvarende energi. Kravene til 'Fault Ride Through' (FRT) er blevet skærpet, hvilket er en nødvendighed, når store invertere kobles til et elnet, der allerede er under pres. Det er velkendt fra vindmøllebranchen, at FRT-udfordringer har været et emne siden omkring 2002, hvor tekniske løsninger og standarder gradvist er blevet implementeret for at sikre nettet mod ustabilitet forårsaget af hurtige ændringer i energiproduktionen. Udfordringen med inverterne forhindrer reel implementering af grønne energiløsninger, der ellers kunne bidrage positivt til både landbrugets og erhvervslivets bæredygtighedsmål. Nogle foreslår, at der måske burde indføres en form for 'overproduktionsafgift' for at håndtere situationen, hvor der leveres mere energi end aftalt. Dette er dog en kontroversiel løsning, der potentielt kan straffe dem, der ønsker at producere mest mulig grøn energi. En mere konstruktiv tilgang kunne være at fokusere på tekniske løsninger, der muliggør en mere fleksibel og stabil integration af solenergi. Mange mener, at invertere uden batteriløsninger har begrænset nytteværdi, da de ikke muliggør lagring og forsinkelse af solstrøm til tidspunkter, hvor solen ikke skinner. Dette ville kunne forbedre udnyttelsen af den producerede energi markant og potentielt undgå spidsbelastningsproblemer på elnettet. Der er i den forbindelse blevet diskuteret forskellige tekniske muligheder for at håndtere strømforsyningen mere robust. En idé er at implementere to fuldstændigt adskilte strømforsyninger: en ekstern fra elnettet og en intern, for eksempel baseret på solceller og batterier, der aldrig er direkte forbundet. Ved at anvende en 'Automatic Transfer Switch' (ATS) kunne man skifte mellem disse to kilder, især når det eksterne net svigter. Denne type løsning findes med indbyggede ATS-funktioner i nogle invertere, eller man kan installere en separat ATS i eltavlen. Når strømmen fra det offentlige net forsvinder, ville inverteren kunne fortsætte med at producere strøm i en 'ø-drift' tilstand, og ATS'en ville automatisk skifte husstandens eller virksomhedens forbrug til denne interne forsyning. Dette ville sikre kontinuerlig drift og forhindre afbrydelser, selv under netudfald. Galvanisk adskillelse ved hjælp af en skilletransformer er en anden teknisk mulighed, der tillader forskellige jordingssystemer og spændingsniveauer på hver side. Et UPS-anlæg fungerer ofte via et DC-link, hvilket giver kontrol over effektflowet. For at koble systemer med forskellige frekvenser kan en motor/generator kobling anvendes. I systemer med flere indfødningspunkter kan en omskifter med tvangsførte kontakter garantere, at de to forsyninger aldrig blandes sammen, og ofte med en kort afbrydelse imellem dem. Nogle invertere er designet til at forsyne en del af forbruget, der er koblet på fællesnettet, og afbrydes, hvis det eksterne net svigter. En separat udgang fra samme inverter kan dog stadig forsynes af batteriet og/eller solcellerne, hvilket giver en vis form for periodisk ø-drift eller backup. Den nuværende situation understreger behovet for teknologiske løsninger, der kan forene kravene om netstabilitet med ønsket om øget produktion af grøn energi. Uden disse løsninger risikerer Danmark at stagnere i omstillingen til et mere bæredygtigt energisystem, og landmænd og virksomheder, der ønsker at bidrage, bliver sat på hold, mens potentialet for ren energi forbliver uudnyttet





