Nye initiativer for havmiljøet, togindstillinger, redningsaktion og langtidsprognoser for vejret

Nyheder om havmiljøet, togindstillinger, redningsaktion i Gudenåen og udvikling af langtidsprognoser for vejret. Derudover er der en mindehøjtidelighed for den afdøde politiker Søren Pape Poulsen.

Havene omkring Danmark er i alarmtilstand, og livet på havbunden er alvorligt truet. Flere initiativer er i gang for at rette op på situationen, og nu åbnes der yderligere muligheder for at støtte det pressede havmiljø. Havnaturfonden og Den Danske Naturfond har besluttet at åbne for ansøgninger om tilskud fra en pulje på imponerende 43,5 millioner kroner. Formålet er at genetablere vigtige levesteder i havet, der er blevet hårdt ramt.

Dette omfatter blandt andet stenrev, ålegræsbede og biogene rev, såsom muslinge- og østersbanker, der er afgørende for havets biodiversitet. Fondene anerkender den kritiske situation og ønsker at bidrage aktivt til genopretningen af disse vigtige habitater. Denne indsats er en del af et større, statsligt finansieret projekt, der er øremærket til at være danmarkshistoriens største genopretningsprojekt til havs. Med en bevillingsramme på hele 500 millioner kroner frem til 2030, er der klare ambitioner om at vende udviklingen og sikre en sundere fremtid for havmiljøet. Puljen åbnede mandag den 22. september og giver kommuner og private organisationer muligheden for at søge om tilskud frem til den 26. oktober. GoCollective melder om togindstillinger på strækningen Herning-Aarhus. Aflysningerne skyldes angiveligt 'afledte virkninger af fejl på Banedanmarks spor'. Situationen har skabt frustrationer blandt passagerer, da det har været nødvendigt at finde alternative transportmuligheder. Siden onsdag har der ikke kørt tog mellem Herning og Struer på grund af arbejde på en jernbanebro, hvor der tilsyneladende er opstået en defekt forårsaget af en bæver. Det er dog endnu uvist, om dette arbejde direkte har forbindelse til aflysningerne mellem Herning og Aarhus. Der arbejdes på at få en kommentar fra GoCollective for at afklare årsagen til aflysningerne og eventuelle forventninger om yderligere forstyrrelser. Familie påvirkes dybt af en traumatisk oplevelse. Forældreparret Kitt Greve Feldt og Nikolaj Vengsgaard befinder sig stadig i en vanskelig situation, der spænder mellem chok og lettelse. For lidt over to uger siden blev deres femårige datter reddet af et ældre ægtepar fra Gudenåen. Familien har valgt at træde frem og fortælle om deres oplevelser i et interview, hvor de sætter ord på, hvordan de seneste uger har været. De ønsker at dele deres historie og takke de personer, der var medvirkende til at redde deres datter. Udover fokus på den dramatiske oplevelse vil de sandsynligvis også komme ind på, hvordan de har taklet situationen og hvordan de ser fremtiden i lyset af den traumatiske begivenhed. Et nyt forskningsnetværk vil udarbejde langtidsprognoser. Mens de fleste vejrprognoser normalt strækker sig en til to uger frem, vil et nyt forskningsnetværk nu forsøge at forudsige ekstreme vejrhændelser op til 46 dage i forvejen. DMI er blandt deltagerne i det nye netværk, der kaldes Anticipate. Formålet er at forbedre varslingen af ekstremt vejr. Ved at kunne forudse og varsle ekstremt vejr tidligere og mere præcist, er målet at øge samfundets robusthed over for klimaændringernes påvirkninger. Langtidsprognoserne vil ikke være helt præcise på alle parametre, men vil forhåbentligt kunne indikere tendenser i vejret på længere sigt. Vejdirektoratet melder om vind. Vindforholdene forventes at aftage i løbet af formiddagen. Den tidligere politiker Søren Pape Poulsen er mindet. Søren Pape Poulsen døde den 2. marts 2024 efter en hjerneblødning i en alder af blot 52 år. Venner og partifæller er nu gået sammen for at mindes den tidligere borgmester, minister og konservative partiformand. De ønsker at sikre, at Søren Pape Poulsen ikke bliver glemt og at hans bidrag til dansk politik og samfundet fortsat huskes. Ruth Pape Poulsen udtrykker overraskelse over mindehøjtideligheden





Havmiljø Togindstillinger Vejrprognoser Redningsaktion Søren Pape Poulsen

